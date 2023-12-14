Россия атаковала Одесскую область дронами: пострадали 11 человек, в том числе дети

В результате атаки загорелись легковой автомобиль и хозяйственное сооружение, пострадали 11 находящихся рядом зданий.

В месте вызова спасателей пострадали 11 человек, в том числе трое детей. После осмотра медиков были госпитализированы пятеро пострадавших, в том числе трое детей.

На месте попадания работали 30 спасателей и были привлечены восемь единиц техники.

Тревога в связи с атакой дронов в Одесской области была объявлена еще вечером в среду и продолжалась более шести часов. Дроны Shahed вылетели в направлении Одесской области из акватории Черного моря.

Россияне атаковали Одесскую область дронами и во вторник. Пострадавшие были и во время этой атаки, один из них вечером в среду скончался в больнице от полученных ранений.

Как сообщают воздушные силы Украины, всего в ночь на 14 декабря Россия атаковала территорию Украины беcпилотниками и зенитными ракетами, был сбит 41 беспилотник из 42.

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