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Через две недели тушения ликвидирован пожар в Резекне

rus.tvnet.lv/LETA
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Возгорание щепы в Резекне
Возгорание щепы в Резекне Фото: Sintija Zandersone/LETA

В среду после почти двухнедельных работ по тушению ликвидировано возгорание щепы в Резекне, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Пожар на площади 800 квадратных метров на улице Комунала вспыхнул незадолго до полуночи 30 ноября.

Спасателям потребовалось почти две недели, чтобы потушить большую кучу щепы - с помощью оборудования, установленного на месте, щепа была сложена в небольшие кучи, которые затем были залиты водой, чтобы устранить тление.

В результате пожара в начале декабря в Резекне ухудшилось качество воздуха.

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