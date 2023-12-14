"Они тоже не будут наслаждаться тихими ночами". Украина атаковала Москву дронами

Министерство обороны России сообщает, что дроны были сбиты над Москвой и Калужской областью. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в саму столицу отправились два дрона, которые были сбиты.

Он утверждает, что пострадавших или погибших нет и существенных разрушений не нанесено. Аналогичное сообщение распространил и калужский губернатор Владислав Шапша.

Telegram-канал Baza сообщает, что, скорее всего, дроны отправились в армейские подразделения в Алабине и Подольске под Москвой, а также на Володарскую нефтяную базу. Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на анонимные источники в Службе безопасности Украины отмечает, что это нападение планировало украинское Минобороны.

"После недавних ударов, нанесенных россиянами по Украине, это стало напоминанием о том, что они тоже не смогут наслаждаться тихими ночами", - сказал источник, приближенный к украинской разведке.

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