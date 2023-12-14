"Прямая линия" Путина: ответы на согласованные вопросы

В четверг транслируется российская телепередача "Прямая линия с Владимиром Путиным", в которой он отвечает на вопросы населения. В этом году "Прямая линия" проходит вместе с большой пресс-конференцией, вопросы на которой Путину зададут российские и зарубежные журналисты.
Отмечается, что, вероятнее всего, все темы вопросов, которые задаются Путину, ранее были согласованы в Кремле.
"Прямая линия" обычно проходит в июне, а большая пресс-конференция - в декабре.
В прошлом году оба мероприятия не состоялись.
Прежде всего Путин заговорил о необходимости укрепления российского суверенитета. Укрепляя суверенитет, укрепляя обороноспособность России, обеспечивается соблюдение прав и свобод российских граждан, также развивается политическая система, считает он.
Далее Путин похвастался мощью и устойчивостью российской экономики, несмотря на западные санкции.
Стоит отметить, что иногда в трансляцию попадают СМС с более критическими вопросами, но их организаторы "Прямой линии" и сам Путин игнорируют.
О войне в Украине
После этого Путину задали вопрос о "специальной военной операции" - так в России до сих пор называют войну против Украины.
По словам Путина, мир наступит тогда, когда будут достигнуты цели "специальной военной операции" - "денацификация и демилитаризация" Украины.
После чего Путин стал рассуждать о "нацизме в Украине".
О мобилизации и волонтерах
Путину задали вопрос о том, будет ли новая волна мобилизации.
Он ответил, что сейчас проводить новую мобилизацию нет никакой необходимости.
По его словам, во время "частичной" мобилизации в прошлом году в российскую армию были призваны 300 000 человек.
Путин заявил, что в армию России записались 486 тысяч добровольцев. Отметим, что подтверждений его словам нет, а косвенные данные указывают на несоответствие этого числа объективной действительности.
"Поток мужчин, готовых отстаивать интересы Родины с оружием в руках, не снижается", - утверждает Путин.
Об отношениях с Западом
Говоря об отношениях России с Западом, Путин вновь обвинил США и Европу в "сознательном подрыве отношений и вреде интересам России".
Он считает, что отношения ухудшились после того, как Запад в 2014 году устроил в Украине "государственный переворот".
Путин также отметил, что во всем винит имперскую политику США.
Это утверждает человек, который сам начал войну, чтобы вернуть былые земли СССР и Российской империи.
США якобы начали конфликт в Украине, а Европа поддерживает его. Все европейские страны идут на поводке США, кроме Венгрии и Словакии, считает Путин.
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