"Прямая линия" Путина: ответы на согласованные вопросы

Он ответил, что сейчас проводить новую мобилизацию нет никакой необходимости.

По его словам, во время "частичной" мобилизации в прошлом году в российскую армию были призваны 300 000 человек.

Путин заявил, что в армию России записались 486 тысяч добровольцев. Отметим, что подтверждений его словам нет, а косвенные данные указывают на несоответствие этого числа объективной действительности.

"Поток мужчин, готовых отстаивать интересы Родины с оружием в руках, не снижается", - утверждает Путин.

Об отношениях с Западом

Говоря об отношениях России с Западом, Путин вновь обвинил США и Европу в "сознательном подрыве отношений и вреде интересам России".

Он считает, что отношения ухудшились после того, как Запад в 2014 году устроил в Украине "государственный переворот".

Путин также отметил, что во всем винит имперскую политику США.

Это утверждает человек, который сам начал войну, чтобы вернуть былые земли СССР и Российской империи.

США якобы начали конфликт в Украине, а Европа поддерживает его. Все европейские страны идут на поводке США, кроме Венгрии и Словакии, считает Путин.

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