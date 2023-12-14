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"Прямая линия" Путина: ответы на согласованные вопросы

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Владимир Путин
Владимир Путин Фото: AP/Scanpix

В четверг транслируется российская телепередача "Прямая линия с Владимиром Путиным", в которой он отвечает на вопросы населения. В этом году "Прямая линия" проходит вместе с большой пресс-конференцией, вопросы на которой Путину зададут российские и зарубежные журналисты.

Отмечается, что, вероятнее всего, все темы вопросов, которые задаются Путину, ранее были согласованы в Кремле.

"Прямая линия" обычно проходит в июне, а большая пресс-конференция - в декабре.

В прошлом году оба мероприятия не состоялись.

Прежде всего Путин заговорил о необходимости укрепления российского суверенитета. Укрепляя суверенитет, укрепляя обороноспособность России, обеспечивается соблюдение прав и свобод российских граждан, также развивается политическая система, считает он.

Далее Путин похвастался мощью и устойчивостью российской экономики, несмотря на западные санкции.

Стоит отметить, что иногда в трансляцию попадают СМС с более критическими вопросами, но их организаторы "Прямой линии" и сам Путин игнорируют.

О войне в Украине

После этого Путину задали вопрос о "специальной военной операции" - так в России до сих пор называют войну против Украины.

По словам Путина, мир наступит тогда, когда будут достигнуты цели "специальной военной операции" - "денацификация и демилитаризация" Украины.

После чего Путин стал рассуждать о "нацизме в Украине".

О мобилизации и волонтерах

Путину задали вопрос о том, будет ли новая волна мобилизации.

Он ответил, что сейчас проводить новую мобилизацию нет никакой необходимости.

По его словам, во время "частичной" мобилизации в прошлом году в российскую армию были призваны 300 000 человек.

Путин заявил, что в армию России записались 486 тысяч добровольцев. Отметим, что подтверждений его словам нет, а косвенные данные указывают на несоответствие этого числа объективной действительности.

"Поток мужчин, готовых отстаивать интересы Родины с оружием в руках, не снижается", - утверждает Путин.

Об отношениях с Западом

Говоря об отношениях России с Западом, Путин вновь обвинил США и Европу в "сознательном подрыве отношений и вреде интересам России".

Он считает, что отношения ухудшились после того, как Запад в 2014 году устроил в Украине "государственный переворот".

Путин также отметил, что во всем винит имперскую политику США.

Это утверждает человек, который сам начал войну, чтобы вернуть былые земли СССР и Российской империи.

США якобы начали конфликт в Украине, а Европа поддерживает его. Все европейские страны идут на поводке США, кроме Венгрии и Словакии, считает Путин.

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