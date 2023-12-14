"Прямая линия" Путина: согласованные вопросы об Украине, ИИ и ценах на яйца

В четверг, 14 декабря, прошла трансляция российской телепередачи "Прямая линия с Владимиром Путиным", в которой он отвечал на вопросы населения РФ. В этом году "Прямая линия" прошла вместе с большой пресс-конференцией, вопросы на которой Путину задавали российские и зарубежные журналисты.
Отмечается, что, вероятнее всего, все темы вопросов, которые задаются Путину, ранее были согласованы в Кремле.
"Прямая линия" обычно проходит в июне, а большая пресс-конференция - в декабре.
В прошлом году оба мероприятия не состоялись.
Прежде всего Путин заговорил о необходимости укрепления российского суверенитета. Укрепляя суверенитет, укрепляя обороноспособность России, обеспечивается соблюдение прав и свобод российских граждан, также развивается политическая система, считает он.
Далее Путин похвастался мощью и устойчивостью российской экономики, несмотря на западные санкции.
Стоит отметить, что иногда в трансляцию попадают СМС с более критическими вопросами, но их организаторы "Прямой линии" и сам Путин игнорируют.
О войне в Украине
После этого Путину задали вопрос о "специальной военной операции" - так в России до сих пор называют войну против Украины.
По словам Путина, мир наступит тогда, когда будут достигнуты цели "специальной военной операции" - "денацификация и демилитаризация" Украины.
После чего Путин стал рассуждать о "нацизме в Украине".
О мобилизации и волонтерах
Путину задали вопрос о том, будет ли новая волна мобилизации.
Он ответил, что сейчас проводить новую мобилизацию нет никакой необходимости.
По его словам, во время "частичной" мобилизации в прошлом году в российскую армию были призваны 300 000 человек.
Путин заявил, что в армию России записались 486 тысяч добровольцев. Отметим, что подтверждений его словам нет, а косвенные данные указывают на несоответствие этого числа объективной действительности.
"Поток мужчин, готовых отстаивать интересы Родины с оружием в руках, не снижается", - утверждает Путин.
Об отношениях с Западом
Говоря об отношениях России с Западом, Путин вновь обвинил США и Европу в "сознательном подрыве отношений и вреде интересам России".
Он считает, что отношения ухудшились после того, как Запад в 2014 году устроил в Украине "государственный переворот".
Путин также отметил, что во всем винит имперскую политику США.
Это утверждает человек, который сам начал войну, чтобы вернуть былые земли СССР и Российской империи.
США якобы начали конфликт в Украине, а Европа поддерживает его. Все европейские страны идут на поводу у США, кроме Венгрии и Словакии, считает Путин.
Вопрос "государственный важности" о яйцах
Пенсионерка из Краснодара задала вопрос о резком росте цен на яйца.
"Мой дорогой, любимый президент. У нас яйца... десяток стоит 180-220 рублей. Где и когда были такие цены?" - спросила пенсионерка Ирина Акопова.
Путин пояснил, что вырос спрос на яйца, а их производство - нет. Он подчеркнул, что эта проблема - халатность правительства, и пообещал пенсионерке, что ситуация по вопросу цен на яйца будет улучшена.
Вопросы зарубежных СМИ
Вопросы Путину задали представители ряда зарубежных СМИ.
Отвечая на вопрос журналиста китайского агентства "Синьхуа", Путин похвастался великолепными китайско-российскими отношениями - как политическими, так и экономическими.
Путин утверждает, что китайско-российский тандем является одним из главных гарантов стабильности в мире, что противоречит "экспансии" НАТО.
По его словам, Россия и Китай готовы к сотрудничеству и дружбе с каждой страной. А вот Запад объединяется, чтобы выступить против третьих стран.
Журналистка американского СМИ The Wall Street Journal задала вопрос о находящемся в России под стражей журналисте Эване Гершковиче.
Путин ответил, что Россия готова говорить о возвращении Гершковича в США, но только в том случае, если соглашение будет отвечать интересам России.
При этом журналиста французского СМИ TF1 интересовали отношения Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Путин отметил, что готов встретиться с Макроном, однако французская сторона этого не хочет.
Об искусственном интеллекте
Школьница Арина выразила обеспокоенность тем, что роботы в будущем заменят ее родителей и бабушек и дедушек.
Сразу после этого показали созданное искусственным интеллектом видео, на котором "Путин" спрашивает, сколько у Путина двойников.
АААААААААААААА pic.twitter.com/tDJAQDAW6A— Лентач (@oldLentach) December 14, 2023
Путин подчеркнул, что двойников у него нет. В свою очередь, школьнице он сообщил, что ее семью ничто не заменит, однако развитие искусственного интеллекта невозможно предотвратить. Он пообещал, что Россия будет мировым лидером и в этой сфере.
Блиц
- Кем вы мечтали быть в детстве?
- Я хотел быть и летчиком, в старших классах я хотел быть разведчиком, и я, как вы знаете, стал.
- Что вы больше любите - селедку под шубой или оливье?
- Смотря что закусывать.
- Самый запоминающийся подарок от Деда Мороза.
- Самый большой подарок - дети и дети наших детей.
- Какой совет вы бы дали молодежи?
- У нас же есть народные мудрости, и их очень много. Одна из них - береги честь смолоду. Надо сегодня думать о том, что будет завтра. Надо всегда ставить перед собой амбициозные цели и задачи. Ставить перед собой такие задачи, которые кажутся недостижимыми, но если человек ставит перед собой такие цели, он всегда будет бороться и к ним идти.
- Владимир Владимирович, а что читаете?
- Ну вот сейчас перечитываю Уголовный кодекс, потому что некоторые считают, что наказания у нас слишком суровые за определенные незначительные правонарушения. Ну, у меня мало времени на чтение. У меня на тумбочке в спальне лежит томик Лермонтова. Он гениальный молодой человек.
***
Как характерно для выступлений Путина, в России все в порядке, развитие продолжается и наболевшие вопросы решаются, а во всех проблемах России виновата не сама Россия, а Запад. Почти всем авторам вопросов Путин, как Дед Мороз, обещал решить их проблемы.
"Прямая линия" в этом году длилась чуть более четырех часов.
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