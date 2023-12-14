Главное за 14 декабря ⟩ Трагическая смерть из-за упавшего льда, повышение платы за проезд и история музыканта, который почти не видит

За рубежом:

В четверг, 14 декабря, прошла трансляция российской телепередачи "Прямая линия с Владимиром Путиным", в которой он отвечал на вопросы населения РФ. В этом году "Прямая линия" прошла вместе с большой пресс-конференцией, вопросы на которой Путину задавали российские и зарубежные журналисты.

В ночь на четверг, 14 декабря, системы противовоздушной обороны сбили в Москве девять летательных роботов, сообщает "Медуза".

В феврале 2023 года Владимир Зеленский заявил, что "уничтожил олигархов" в Украине. Так он подытожил на тот момент результаты почти четырехлетней деятельности на посту президента.

Поездка президента Украины в США не принесла прорыва. Эксперты считают, что если вопрос военной помощи Вашингтона Киеву не будет решен в начале 2024 года, ЕС придется взять больше на себя.

В четверг, 14 декабря, власти Финляндии сообщили, что снова закрывают границу с Россией, спустя всего сутки после открытия

Интересное чтиво:

"Музыка меня кормит", - говорит композитор, аранжировщик и гитарист латвийского кантри-коллектива Klaidonis Валдис Ребукс (Valdis Rēbuks). В одной из самых известных кантри-групп Латвии он играет уже 20 лет!

3 декабря в Риге прошла первая конференция по развитию личного бренда, организованная сообществом экспертов и предпринимателей "OM". В рамках нее RUS TVNET удалось пообщаться с популярным блогером Стасом Давыдовым.