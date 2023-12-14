Уходящий рабочий день принес нам множество важных событий - в Риге мужчина погиб из-за падения льда с крыши дома, новая система билетов на региональные автобусы и поезда увеличит стоимость проезда, а в России прошла трансляция телепередачи "Прямая линия с Владимиром Путиным". Об этих и других новостях четверга, 14 декабря, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 14 декабря ⟩ Трагическая смерть из-за упавшего льда, повышение платы за проезд и история музыканта, который почти не видит
Новости Латвии:
В Латгальском предместье Риги мужчина погиб из-за падения льда с крыши дома, принадлежащего частному владельцу, сообщила Рижская муниципальная полиция.
С 1 апреля 2024 года до середины 2025 года в Латвии будет постепенно вводиться новая система билетов и тарифов на региональный общественный транспорт, при этом во многих случаях стоимость проезда увеличится.
Сейм в четверг, 14 декабря, принял в окончательном чтении поправки к Уголовному закону, которые ужесточают уголовную ответственность за преступления против государственной безопасности, в том числе за некоторые преступления предусмотрено пожизненное заключение.
Исследование, проведенное carVertical, показало, что в Латвии больше всего поврежденных автомобилей марки BMW. Полученные данные аналогичны тем, которые наблюдаются в других странах, поскольку автомобили BMW, как правило, чаще всего попадают в аварии во всем мире.
Рижское самоуправление призывает жителей ради собственной безопасности по возможности избегать посещения столичных лесов и кладбищ, а также быть осторожными возле деревьев, на ветках которых скопилось большое количество снега
В пятницу, 15 декабря, новые электропоезда начнут курсировать сразу на нескольких направлениях - в сторону Тукумса, Айзкраукле и Скулте. А рейсы в направлении Елгавы планируется начать в субботу, 16 декабря, сообщили представители Pasažieru vilciens.
За рубежом:
В четверг, 14 декабря, прошла трансляция российской телепередачи "Прямая линия с Владимиром Путиным", в которой он отвечал на вопросы населения РФ. В этом году "Прямая линия" прошла вместе с большой пресс-конференцией, вопросы на которой Путину задавали российские и зарубежные журналисты.
В ночь на четверг, 14 декабря, системы противовоздушной обороны сбили в Москве девять летательных роботов, сообщает "Медуза".
В феврале 2023 года Владимир Зеленский заявил, что "уничтожил олигархов" в Украине. Так он подытожил на тот момент результаты почти четырехлетней деятельности на посту президента.
Поездка президента Украины в США не принесла прорыва. Эксперты считают, что если вопрос военной помощи Вашингтона Киеву не будет решен в начале 2024 года, ЕС придется взять больше на себя.
В четверг, 14 декабря, власти Финляндии сообщили, что снова закрывают границу с Россией, спустя всего сутки после открытия
Интересное чтиво:
"Музыка меня кормит", - говорит композитор, аранжировщик и гитарист латвийского кантри-коллектива Klaidonis Валдис Ребукс (Valdis Rēbuks). В одной из самых известных кантри-групп Латвии он играет уже 20 лет!
3 декабря в Риге прошла первая конференция по развитию личного бренда, организованная сообществом экспертов и предпринимателей "OM". В рамках нее RUS TVNET удалось пообщаться с популярным блогером Стасом Давыдовым.
Янис Икауниекс был признан лучшим футболистом Латвии 2023 года в голосовании местных спортивных журналистов, которое было организовано футбольными обозревателями Эдмундом Новицкисом и Илваром Косцинкевичем. Результаты голосования были опубликованы на портале sportacentrs.com.
В ноябре в центре Таллинна открылся салон красоты с необычной концепцией. Посетительницам здесь разрешают делать все, что только душе угодно. Называется место дерзко, свежо и вызывающе - Bit*hes Paradise (с англ. - "Рай для стерв"). Эстонское издание Limon.ee побывало в салоне и рассказывает, каково там внутри.
Во вторник, 12 декабря, миллионер Юлий Круминьш отпраздновал свое 80-летие, собрав влиятельных бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов, актеров и других ярких личностей. TVNET+ также имел возможность посмотреть празднование его юбилея.
Гастроли труппы Kyiv Grand Ballet вызвали споры в соцсетях. Отмечалось, что артисты не имеют связи с Национальной оперой Украины или Министерством культуры Украины. На обвинения ответил солист труппы Виктор Томашек.
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