Могут ли мобильные телефоны сделать мужчин бесплодными?

Ученые изучали возможные причины мужского бесплодия, включая окружающую среду, образ жизни, избыточный вес или ожирение, курение, потребление алкоголя и психологический стресс. Также рассматривались мобильные телефоны как потенциальные причины, так как они излучают электромагнитные волны высокой частоты (800-2200 МГц), которые поглощаются телом.

Клинические испытания на крысах и мышах показывают, что эти волны могут влиять на качество спермы и вызывать изменения в яичках.

Однако следует помнить, что условия этих экспериментов сильно отличаются от нашего ежедневного воздействия электромагнитных волн, в основном через мобильные телефоны.

То же самое относится и к испытаниям, проведенным на человеческой сперме, но изменения, вызванные электромагнитными волнами, остаются под вопросом.

Причина в том, что наблюдательные исследования проводились редко и на небольших когортных группах, результаты которых часто противоречивы.

Например, наблюдательное исследование, проведенное в Швейцарии и охватившее большую когорту из 2886 молодых мужчин, выявило значительную связь между частыми пользователями телефонов и более низкой концентрацией спермы.

В итоге было обнаружено, что частое использование мобильного телефона (> 20 раз в день) связано с более низкой концентрацией спермы и общим содержанием в эякуляте.

Однако не было обнаружено никакой корреляции с подвижностью или морфологией сперматозоидов, а также не было выявлено влияния ношения мобильного телефона на результаты исследования.

Хотя исследование охватывало почти 3000 молодых мужчин, и оно было лучше, чем предыдущие исследования, к результатам все же следует относиться критически.

Результаты исследования могут служить лишь гипотезой и не более того.

Причинно-следственную связь между воздействием электромагнитных волн высокой частоты и риском бесплодия, вызванным излучением мобильных телефонов, можно обнаружить только при проведении дополнительных когортных исследований в будущем.

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