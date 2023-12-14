Могут ли мобильные телефоны сделать мужчин бесплодными?

Бесплодие затрагивает примерно одну пару из шести во всем мире. Более чем в половине случаев причиной является низкое качество спермы мужчины. Существует множество теорий, объясняющих это явление, но мало доказательств. Теперь ученые провели исследование и обнаружили определяющую связь между использованием мобильного телефона и бесплодием, пишет Rus.Postemees.
Ученые изучали возможные причины мужского бесплодия, включая окружающую среду, образ жизни, избыточный вес или ожирение, курение, потребление алкоголя и психологический стресс. Также рассматривались мобильные телефоны как потенциальные причины, так как они излучают электромагнитные волны высокой частоты (800-2200 МГц), которые поглощаются телом.
Клинические испытания на крысах и мышах показывают, что эти волны могут влиять на качество спермы и вызывать изменения в яичках.
Однако следует помнить, что условия этих экспериментов сильно отличаются от нашего ежедневного воздействия электромагнитных волн, в основном через мобильные телефоны.
То же самое относится и к испытаниям, проведенным на человеческой сперме, но изменения, вызванные электромагнитными волнами, остаются под вопросом.
Причина в том, что наблюдательные исследования проводились редко и на небольших когортных группах, результаты которых часто противоречивы.
Например, наблюдательное исследование, проведенное в Швейцарии и охватившее большую когорту из 2886 молодых мужчин, выявило значительную связь между частыми пользователями телефонов и более низкой концентрацией спермы.
В итоге было обнаружено, что частое использование мобильного телефона (> 20 раз в день) связано с более низкой концентрацией спермы и общим содержанием в эякуляте.
Однако не было обнаружено никакой корреляции с подвижностью или морфологией сперматозоидов, а также не было выявлено влияния ношения мобильного телефона на результаты исследования.
Хотя исследование охватывало почти 3000 молодых мужчин, и оно было лучше, чем предыдущие исследования, к результатам все же следует относиться критически.
Результаты исследования могут служить лишь гипотезой и не более того.
Причинно-следственную связь между воздействием электромагнитных волн высокой частоты и риском бесплодия, вызванным излучением мобильных телефонов, можно обнаружить только при проведении дополнительных когортных исследований в будущем.
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