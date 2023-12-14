Видео ⟩ В Пурвциемсе пассажиры троллейбуса пострадали из-за резкого торможения

Троллейбус 17-го маршрута был полон пассажиров, в салоне стояло несколько пожилых женщин. В тот момент, когда водитель резко нажал на педаль тормоза, дамы не смогли удержаться и тяжело упали. Очевидец видел, как из троллейбуса, хромая, выходили несколько пострадавших.

Всего упало четыре пассажира, но врачи осмотрели троих пострадавших. Медики решили, что все пациенты нуждаются в дальнейшем обследовании и лечении в больнице.

"Мы, конечно, желаем здоровья пассажирам, упавшим в салоне. Мы также напоминаем всем о необходимости держаться при поездках в общественном транспорте, ведь ситуации на дороге могут быть разными. И подобные аварии могут произойти, когда троллейбус или автобус резко тормозит на, казалось бы, ровном месте, поэтому очень важно держаться при поездке в общественном транспорте", - объясняет Байба Барташевича-Фелдмане, пресс-секретарь Rīgas satiksme.

Компания Rīgas satiksme на основании видео, снятых камерами наблюдения троллейбуса, утверждает, что водитель был вынужден резко затормозить, чтобы избежать аварии с неосторожным водителем.

"Водитель легкового автомобиля с места происшествия скрылся, поэтому, чтобы более детально расследовать это ДТП и найти водителя, конечно же, была задействована и полиция", - рассказала Барташевича-Фелдмане.

Сотрудники правоохранительных органов приняли объяснение от водителя троллейбуса и запросили видеоматериалы, зафиксировавшие момент ДТП.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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