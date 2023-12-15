Видео ⟩ Два водителя не поделили перекресток в Риге

В четверг, 14 декабря, около 14:00 в Риге на перекрестке улиц Андрея Сахарова и Бралю Каудзишу (бывшая улица Мстислава Келдыша) столкнулись два автомобиля. На место происшествия прибыли медики и пожарно-спасательная служба. Медицинская помощь никому не потребовалась, так как были повреждены только машины, сообщает программа Degpunktā.
Столкновение было сильным, о чем свидетельствуют сработавшие подушки безопасности.
Кирилл, водитель Skoda, ехал по улице Бралю Каудзишу, а другой водитель - по улице Андрея Сахарова. Две машины встретились прямо на перекрестке. Кирилл еще не до конца оправился от случившегося, но высказался о возможной причине аварии.
"Я ехал на зеленый свет, и он ехал на зеленый. Мы оба говорим, что ехали на зеленый сигнал светофора, но кто прав? Мы не знаем", - признался участник ДТП.
На место также прибыла Государственная пожарно-спасательная служба. Это произошло благодаря новейшим технологиям.
"В машине есть система, которая сразу вызвала пожарных и скорую помощь", - отметил Кирилл.
Пострадавших в аварии нет, но поврежденные автомобили придется капитально ремонтировать.
А полиции придется выяснять, какой водитель допустил ошибку и вызвал ДТП.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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