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Этот день настал: с пятницы по трем направлениям начнут курсировать новые электропоезда

rus.tvnet.lv/LETA
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Новый электропоезд Pasažieru vilciens на Центральном вокзале
Новый электропоезд Pasažieru vilciens на Центральном вокзале Фото: Edijs Pālens/LETA

AS Pasažieru vilciens с сегодняшнего дня, 15 декабря, начнет перевозить пассажиров на маршрутах в Тукумс, Айзкраукле и Скулте на трех новых электропоездах, а в направлении Елгавы новый поезд начнет курсировать в субботу, 16 декабря, сообщили в Pasažieru vilciens.

На маршруте Рига - Тукумс сегодня на новых поездах планируется выполнить восемь рейсов - по два рейса Рига - Дубулты туда и обратно, а также по два рейса на маршруте Рига - Слока туда и обратно.

На направлении в Айзкраукле будет по одному рейсу на маршруте Рига - Огре туда и обратно и по одному на маршруте Рига - Лиелварде туда и обратно, а на направлении в Скулте - по одному рейсу из Риги в Саулкрасты и обратно.

Как сообщает Pasažieru vilciens,

как только все новые электропоезда будут получены и введены в эксплуатацию, планируется ввести интервальное расписание на всех маршрутах электропоездов, когда по утрам и вечерам в будние дни поезда будут ходить каждые 15-20 минут.

Все 32 новых электропоезда будут полностью готовы к перевозкам пассажиров к середине 2024 года.

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