По маршруту Рига - Тукумс сегодня на новых поездах планируется выполнить восемь рейсов - по два рейса Рига - Дубулты туда и обратно, а также по два рейса Рига - Слока туда и обратно.

В направлении Айзкраукле будет по одному рейсу по маршруту Рига - Огре туда и обратно и по одному рейсу по маршруту Рига - Лиелварде туда и обратно, а в направлении Скулте - по одному рейсу из Риги в Саулкрасты и обратно.

Как сообщает Pasažieru vilciens,

как только все новые электропоезда будут получены и введены в эксплуатацию, планируется ввести интервальное расписание на всех маршрутах электропоездов, когда по утрам и вечерам в будние дни поезда будут ходить каждые 15-20 минут.

Все 32 новых электропоезда будут полностью готовы к перевозкам пассажиров к середине 2024 года.