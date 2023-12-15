Латвийские хоккеисты начали турнир в Словакии с победы над Норвегией

Латвия победила со счетом 5:0 (0:0, 2:0, 3:0).

На 17-й минуте латвиец Каспар Даугавиньш отобрал шайбу у соперника и перед воротами передал ее Рудолфу Балцерсу, однако его удар в угол ворот отразил вратарь Тубиас Брейволл.

На 26-й минуте Латвия открыла счет после того, как Том Андерсон взял шайбу в зоне соперника и отдал ее перед воротами Даниэлю Берзиньшу, который отправил шайбу в ворота Брейволла между защитниками - 1:0.

На 36-й минуте Ренар Крастенбергс перехватил шайбу у правого края своей зоны и отправил ее между защитниками, повысив счет до 2:0.

Хотя обе команды били по воротам соперников по 18 раз, латвийская команда использовала возможности лучше.

Ивар Пунненов отразил все удары норвежцов по воротам.

В пятницу Латвия сыграет с командой Словакии.

Латвийские и норвежские хоккеисты в последний раз встретились на прошлом чемпионате мира, когда в Риге латвийцы также победили со счетом 2:1.

В ноябре сборная Латвии провела дома два контрольных матча против Франции и оба выиграла, разгромив французов 4:1 и 3:1.

После тестового турнира в Словакии сборная Латвии в апреле проведет восемь контрольных матчей в рамках подготовки к чемпионату мира.

Планируется, что на подготовительном этапе сборная Латвии сыграет два матча против сборной Австрии, два - против Финляндии, затем два матча в Швейцарии. Подготовка к чемпионату завершится в двух матчах против норвежцев.

Чемпионат 2024 года пройдет в Праге и Остраве в Чехии с 10 по 26 мая.

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