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Могут ломаться деревья: в пятницу в Риге ожидается сильный снегопад

rus.tvnet.lv/LETA
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Электросамокат в снегу.
Электросамокат в снегу. Фото: Marko Saarm

Снежные облака, надвигающиеся со стороны Рижского залива, принесут в пятницу, 15 декабря, обильные снегопады в центральных регионах Латвии. Больше всего снега выпадет в столице и на востоке и юго-востоке от Риги, прогнозируют синоптики.

Местами снежный покров увеличится на 10 см. Под тяжестью снега могут ломаться деревья, дороги будут скользкими. На побережье Рижского залива ожидается метель.

В других регионах Латвии пройдет небольшой кратковременный снег. Небо временами будет проясняться.

Температура воздуха составит +2...-3 градуса. Вечером при ясном небе столбики термометров опустятся на несколько градусов ниже, а на западном побережье Курземе в ночь на субботу температура воздуха поднимется до +4...+6 градусов. Ожидается умеренный западный, северо-западный ветер, возле моря порывами до 15 метров в секунду.

В столице температура воздуха будет около нуля, а к вечеру понизится на несколько градусов.

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