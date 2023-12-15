Могут ломаться деревья: в пятницу в Риге ожидается сильный снегопад

Местами снежный покров увеличится на 10 см. Под тяжестью снега могут ломаться деревья, дороги будут скользкими. На побережье Рижского залива ожидается метель.

В других регионах Латвии пройдет небольшой кратковременный снег. Небо временами будет проясняться.

Температура воздуха составит +2...-3 градуса. Вечером при ясном небе столбики термометров опустятся на несколько градусов ниже, а на западном побережье Курземе в ночь на субботу температура воздуха поднимется до +4...+6 градусов. Ожидается умеренный западный, северо-западный ветер, возле моря порывами до 15 метров в секунду.

В столице температура воздуха будет около нуля, а к вечеру понизится на несколько градусов.

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