Шесть причин, почему принимать ванну полезно и здорово!

В Древней Греции и Риме прием ванн ценился как особо расслабляющая процедура, а египетская правительница Клеопатра ассоциировала купание с косметическим уходом для красоты. И это правда - смотрите, сколько пользы может принести нам теплая ванна холодным зимним вечером!
Почему принимать ванну - это не только расслабляюще, но и полезно, - рассказывает консультант Apotheka Арта Богданова.
Помогает расслабиться
Возможно, самая распространенная причина, по которой мы принимаем ванну, - это желание снять накопленное за день напряжение и расслабиться. Отдых в теплой ванне сегодня может создать ощущение комфорта и покоя, которое позволит расслабиться и телу, и разуму.
Купание в теплой воде повышает температуру тела, что помогает вам успокоиться и расслабиться. Теплые ванны способствуют снижению уровня гормонов стресса и более сбалансированному уровню серотонина, который помогает регулировать настроение. "Физическое расслабление, в свою очередь, помогает восстановиться и морально, а это значит, что отдых в ванне - отличный способ снять стресс и хорошо подготовиться к спокойному сну", - говорит консультант Apotheka Арта Богданова.
Улучшает качество сна
Мы нередко упускаем из виду это, но доказано, что 7-9 часов сна в сутки является одним из наиболее важных аспектов нашего общего здоровья и благополучия. Поэтому заботиться о гигиене сна не только рекомендуется, но даже необходимо. Здесь отличным помощником станет теплая ванна, принятая за 90 минут до сна. "Оказывается, после принятия теплой ванны тело медленно снижает температуру, и мы можем легче заснуть", - говорит фармацевт.
Чтобы лучше спать, попробуйте принять 10-15-минутную ванну примерно за час или два перед сном!
Облегчает симптомы простуды и гриппа
В некоторой степени теплая ванна может временно облегчить симптомы простуды и гриппа, а также помочь снизить жар. "Теплая вода может немного облегчить дыхание, если у вас заложен нос, а также способствовать выходу мокроты. Даже после выхода из ванны обязательно сохраняйте тепло, надев теплый халат и носки", - советует эксперт.
Прием ванны не должен быть ежедневной процедурой. Но если вы можете уделять ванне 10-15 минут раз в неделю, это потенциально может улучшить ваше общее состояние здоровья в долгосрочной перспективе.
Полезна для дыхания и кровеносных сосудов
Принятие теплой ванны поможет вашему сердцу биться быстрее, что обеспечит ему полезную тренировку и, таким образом, улучшит поглощение кислорода в организме. Это положительно скажется на емкости легких, улучшив качество дыхания. Было изучено, что высокая температура воды в ванне снижает кровяное давление, вызывая расширение кровеносных сосудов.
Успокаивает боль в мышцах и суставах
Горячая ванна активизирует кровь, что не только полезно для улучшения кровообращения, но также может помочь успокоить боль и напряжение в мышцах после тяжелой тренировки или небольшой травмы.
Очищает и смягчает кожу
Мы все знаем, что употребление 6-8 стаканов воды в день помогает поддерживать здоровый уровень влажности кожи и обеспечивает другие преимущества для здоровья и красоты, но оказывается, что принятие ванны имеет аналогичный эффект. Горячая вода открывает поры и очищает кожу. Вода в ванне смывает грязь, накопившуюся за день, и позволяет мылу или пене для ванны выполнить свою работу. После ванны кожа станет шелковистой и мягкой.
"Масла для мытья - это также отличный способ лучше увлажнить и вылечить раздраженную кожу. Такие масла, как кокосовое и оливковое, содержат питательные компоненты, которые предотвращают высыхание и старение кожи", - говорит фармацевт. "А лавандовое масло хорошо подойдет, чтобы расслабиться".
"Таким образом, ванны идеальны не только для хорошего самочувствия, но и для здоровья, и для гигиены. Наша кожа и иммунная система могут получить большую пользу от расслабляющей ванны", - подчеркивает консультант Apotheka Арта Богданова.
Азбука приема ванны
- Не принимайте ванну каждый день: ежедневное купание может привести к пересушиванию кожи. Принимайте душ между днями с ванной.
- Используйте теплую (не горячую) воду: у некоторых людей может возникнуть головокружение или обморок, если температура слишком высокая. Поддерживайте температуру ванны около 40 °C.
- Наслаждайтесь, но не слишком: 10-15 минут обычно достаточно!
- Мыло и средства для мытья тела с чрезмерным ароматом могут лишить кожу влаги. Для достижения наилучших результатов выбирайте продукты с пометкой "нежный уход" или "для чувствительной кожи".
- Не забывайте увлажнять кожу: ванны и душ могут высушить кожу, смывая ее естественный, здоровый защитный слой кожного сала. Нанесение лосьона после ванны поможет сохранить кожу увлажненной.
Статья вышла в сотрудничестве с Apotheka.
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