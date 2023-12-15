Шесть причин, почему принимать ванну полезно и здорово!

Чтобы лучше спать, попробуйте принять 10-15-минутную ванну примерно за час или два перед сном!

Облегчает симптомы простуды и гриппа

В некоторой степени теплая ванна может временно облегчить симптомы простуды и гриппа, а также помочь снизить жар. "Теплая вода может немного облегчить дыхание, если у вас заложен нос, а также способствовать выходу мокроты. Даже после выхода из ванны обязательно сохраняйте тепло, надев теплый халат и носки", - советует эксперт.

Прием ванны не должен быть ежедневной процедурой. Но если вы можете уделять ванне 10-15 минут раз в неделю, это потенциально может улучшить ваше общее состояние здоровья в долгосрочной перспективе.

Полезна для дыхания и кровеносных сосудов

Принятие теплой ванны поможет вашему сердцу биться быстрее, что обеспечит ему полезную тренировку и, таким образом, улучшит поглощение кислорода в организме. Это положительно скажется на емкости легких, улучшив качество дыхания. Было изучено, что высокая температура воды в ванне снижает кровяное давление, вызывая расширение кровеносных сосудов.

Успокаивает боль в мышцах и суставах

Горячая ванна активизирует кровь, что не только полезно для улучшения кровообращения, но также может помочь успокоить боль и напряжение в мышцах после тяжелой тренировки или небольшой травмы.

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Очищает и смягчает кожу