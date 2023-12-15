В ближайшие четыре дня в Латвии ожидается оттепель. Объявлено желтое предупреждение

Теплее всего в выходные будет в ночь на воскресенье, когда температура воздуха составит от +3 градусов на востоке страны до +8 градусов в Курземе. Теплая погода сохранится и в начале следующей недели - во вторник по всей Латвии температура составит от +5 до +9 градусов, в последующие дни станет холоднее, временами ожидаются небольшие заморозки.

Дождь и порывистый западный, юго-западный ветер также будут способствовать таянию снега. Ожидается, что в выходные будут усиленно падать сосульки и снег с крыш, могут ломаться деревья, особенно в центральных и восточных регионах страны, где они в настоящее время сгибаются под тяжестью снега.

Уровень воды в реках будет быстро повышаться, и Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии уже объявил желтое предупреждение по всей стране. Ожидается затопление низменных территорий, на некоторых участках рек могут образоваться ледяные заторы.

Согласно последним прогнозам, на Рождество может вновь установиться холодная погода, выпадет новый снег, возможна метель.

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