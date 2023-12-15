Видео ⟩ В Риге повреждены два Porsche стоимостью более 100 тыс. евро. Возможно, из-за упавшей глыбы льда

Как заметно на видео, оба автомобиля припаркованы рядом друг с другом, на них лежит слой снега, а рядом - большая глыба льда. Повреждения на видеозаписи заметить сложно. Автор видео считает, что автомобили повредил лед, упавший со здания, где находится магазин одежды Reserved.

Рижская муниципальная полиция сообщила порталу TVNET, что информация о происшествии на улице Вальню поступила в четверг, 14 декабря, около 14:00. Сотрудниками полиции зафиксировано происшествие и начат процесс об административном правонарушении. Кроме того, место происшествия огорожено.

Наблюдения портала TVNET показывают, что оба разбитых авто - модели Porsche Panamera GTS. К сожалению, мы не можем назвать точный год выпуска, но стоит такая модель 2023 года в пределах 100 000 евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!