Аварийные условия на Видземском шоссе: водителей призывают избегать отрезка Вангажи - Сигулда

​LVC призывает выбрать другой маршрут или перенести поездки по этом отрезку Видземского шоссе.

В случае сложных условий вождения или других наблюдений, связанных с движением транспорта и дорожной обстановкой, Latvijas Valsts ceļi призывает сообщать по круглосуточному бесплатному информационному телефону 800 055 55, а также в аккаунтах компании в социальных сетях X и Facebook.