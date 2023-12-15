Аварийные условия на Видземском шоссе: водителей призывают избегать отрезка Вангажи - Сигулда

Из-за продолжительного сильного снегопада и метели на участке Видземского шоссе (А2) от Вангажи до Сигулды возникли аварийные условия движения, проехать этот участок очень сложно, сообщает VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC).
LVC призывает выбрать другой маршрут или перенести поездки по этом отрезку Видземского шоссе.
В случае сложных условий вождения или других наблюдений, связанных с движением транспорта и дорожной обстановкой, Latvijas Valsts ceļi призывает сообщать по круглосуточному бесплатному информационному телефону 800 055 55, а также в аккаунтах компании в социальных сетях X и Facebook.
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