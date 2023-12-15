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Аварийные условия на Видземском шоссе: водителей призывают избегать отрезка Вангажи - Сигулда

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Аварийные условия вождения на Видземксом шоссе: водителей призывают избегать отрезка Вангажи - Сигулда
Аварийные условия вождения на Видземксом шоссе: водителей призывают избегать отрезка Вангажи - Сигулда Фото: Latvijas Valsts ceļi

Из-за продолжительного сильного снегопада и метели на участке Видземского шоссе (А2) от Вангажи до Сигулды возникли аварийные условия движения, проехать этот участок очень сложно, сообщает VSIA Latvijas Valsts ceļi ​(LVC).

​LVC призывает выбрать другой маршрут или перенести поездки по этом отрезку Видземского шоссе.

В случае сложных условий вождения или других наблюдений, связанных с движением транспорта и дорожной обстановкой, Latvijas Valsts ceļi призывает сообщать по круглосуточному бесплатному информационному телефону 800 055 55, а также в аккаунтах компании в социальных сетях X и Facebook.

Фото: Ekrānšāviņš no lvceli.lv

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