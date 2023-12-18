15-летняя Ольга Козлова была убита 5 июля 2009 года. Убийцами оказались четверо молодых людей, которые на тот момент были несовершеннолетними. Двое из них - одноклассники Ольги. Организатором убийства стал одноклассник девочки Никита. Ольга регулярно помогала ему с учебой.

Убийство было тщательно спланировано. Это произошло в лесном массиве Яунциемса, где жертву и закопали.

Ольгу нашли больше месяца спустя - 11 августа. Отец девочки со своими знакомыми нашел в лесу следы, указывающие на захоронение дочери. Когда останки были найдены, полиция установила, что 15-летняя Ольга Козлова умерла насильственной смертью.

С отцом Ольги мы встретились недалеко от того места, где он нашел свою дочь.