Искусственный интеллект может повлиять на зарплаты. Но это не точно

Быстрое внедрение искусственного интеллекта (ИИ) может оказать негативное влияние на зарплаты, хотя доказательств этому пока мало, сообщает Diena. Пока что ИИ создает новые рабочие места, а не отнимает их, особенно для молодых и высококвалифицированных специалистов, говорится в исследовании Европейского центрального банка о влиянии ИИ на зарплаты и занятость, в котором рассматриваются 16 европейских стран, в том числе Латвия.
В исследовании также анализируется еще один аспект - возраст работающих, поскольку ИИ может по-разному влиять на работников разных возрастных категорий.
"Результаты исследования показывают, что влияние ИИ на рынок труда более благоприятно в странах, которые активнее используются цифровые технологии, с более эффективным управлением (эффективность госучреждений, качество нормативной базы, верховенство закона, контроль коррупции) и качеством высшего образования. К сожалению, мы не входим в число лидеров по этим показателям", - говорит старший экономист Swedbank Агнесе Буцениеце.
Индекс цифровой экономики и общества показывает, что
латвийские предприятия значительно отстают от среднего показателя ЕС в плане интеграции важнейших цифровых технологий,
в том числе использования ИИ, больших данных и облачных технологий.
Поэтому эксперт удивлена результатами исследования, в котором Латвия названа одной из немногих европейских стран, где ИИ положительно влияет и на занятость, и на зарплаты, по крайней мере по одному из показателей. В большинстве исследуемых стран связь между зарплатами и ИИ нейтральна или негативна.
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