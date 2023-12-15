Искусственный интеллект может повлиять на зарплаты. Но это не точно

В исследовании также анализируется еще один аспект - возраст работающих, поскольку ИИ может по-разному влиять на работников разных возрастных категорий.

"Результаты исследования показывают, что влияние ИИ на рынок труда более благоприятно в странах, которые активнее используются цифровые технологии, с более эффективным управлением (эффективность госучреждений, качество нормативной базы, верховенство закона, контроль коррупции) и качеством высшего образования. К сожалению, мы не входим в число лидеров по этим показателям", - говорит старший экономист Swedbank Агнесе Буцениеце.

Индекс цифровой экономики и общества показывает, что

латвийские предприятия значительно отстают от среднего показателя ЕС в плане интеграции важнейших цифровых технологий,

в том числе использования ИИ, больших данных и облачных технологий.

Поэтому эксперт удивлена результатами исследования, в котором Латвия названа одной из немногих европейских стран, где ИИ положительно влияет и на занятость, и на зарплаты, по крайней мере по одному из показателей. В большинстве исследуемых стран связь между зарплатами и ИИ нейтральна или негативна.

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