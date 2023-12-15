Главное за 15 декабря ⟩ Новые электропоезда, неочищенные от снега крыши и скандал в ЛГБТ-сообществе

Новый год приближается, поэтому Рижское самоуправление приглашает всех встретить 2024 год на площадях Старой Риги - петь и танцевать, провести время вместе и посмотреть праздничные видеопроекции.

Электронные сигареты завоевали устойчивую популярность среди молодежи. Школьники торгуют вредным продуктом, причем в помещении учебного заведения. Не является исключением и Плявиньская средняя школа, где юноши избили одноклассника из-за сигарет, сообщает программа Degpunktā.

В четверг, 14 декабря, около 14:00 в Риге на перекрестке улиц Андрея Сахарова и Бралю Каудзишу (бывшая улица Мстислава Келдыша) столкнулись два автомобиля. На место происшествия прибыли медики и пожарно-спасательная служба. Медицинская помощь никому не потребовалась, так как были повреждены только машины, сообщает программа Degpunktā.

Один из двух граждан Эстонии, которые из-за кражи денег и документов застряли в Португалии, все же смог вернуться на родину. Как это случилось и почему Эдуард вылетел в Таллинн без Рикардо? Это выяснял портал Rus.Postimees.

Группа "Аигел" в конце 2023 года звучит и с экранов ТВ, и в наушниках тинейджеров в самых разных странах мира, но обсуждать успех сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" с музыкой группы участнику "Аигел" Илье Барамии было не интересно. Тем не менее мы нашли общий язык и поговорили далеко не только о том, почему современные дети, понимающие русский язык, косплеят реальность позднего СССР. Интервью с Ильей Барамией публикует портал Rus.Postimees.

Во время «прямой линии» Владимир Путин назвал некоторые цифры, которые имеют отношение к численности и составу российской группировки, воюющей в Украине. Би-би-си попыталась разобраться, какие выводы о состоянии российском армии можно сделать на основе этих цифр.

Лорен Кайли - девушка одного из лучших хоккеистов планеты Коннора Макдэвида. В 2024 году у пары запланирована свадьба, а на днях блондинка на своей странице в соцсетях устроила день вопросов и рассказала подписчикам, что её родители из Украины.

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