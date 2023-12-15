Главное за 15 декабря ⟩ Новые электропоезда, неочищенные от снега крыши и скандал в ЛГБТ-сообществе

В пятницу, 15 декабря, в Латвии стали курсировать электропоезда. Но прогресс ощущается не везде - крыши все еще не чистятся от снега, что зачастую приводит к трагическим последствиям. Об этих и других новостях читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Новости Латвии:
AS Pasažieru vilciens с сегодняшнего дня, 15 декабря, начинает перевозить пассажиров по маршрутам в Тукумс, Айзкраукле и Скулте на трех новых электропоездах, а в направлении Елгавы новый поезд начнет курсировать в субботу, 16 декабря, сообщили в Pasažieru vilciens.
Pasažieru vilciens (PV) в пятницу начал пассажирские перевозки на трех новых электропоездах в направлении Тукумса, Айзкраукле и Скулте, а поездки в направлении Елгавы планируется начать в субботу, 16 декабря. TVNET GRUPA тоже отправилась в поездку на новом электропоезде и выслушала впечатления пассажиров. Подробнее - в видео, подготовленном TVNET GRUPA!
Пассажирский поезд между Вильнюсом и Ригой будет курсировать ежедневно, проводя в пути чуть более четырех часов, сообщили представители литовской государственной железнодорожной группы Lietuvos geležinkeliai.
Рижская муниципальная полиция (RPP) во время оттепели работает на полную мощность, сообщил представитель RPP Том Садовскис, комментируя недавнюю смерть в Риге из-за падения куска льда с крыши.
В социальных сетях распространилось видео, в котором рассказывается, что кусок льда, упавший с крыши здания в самом центре Риги, повредил два автомобиля Porsche.
Пост депутата Рижской думы на сайте X (Twitter), в котором она выражает возмущение по поводу сосулек и соболезнования семье человека, погибшего от падения сосульки в этом году, не вызвал никаких добрых чувств у комментаторов. Реакции на публикацию собрал портал Apollo.lv.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в четверг и пятницу, 15 декабря, принимает участие во встрече лидеров стран-членов Европейского Союза. На мероприятии была запечатлена встреча Силини с премьером Венгрии Виктором Орбаном, которую стали широко обсуждать в соцсетях.
В конце ноября Государственная полиция задержала трех человек по подозрению в порабощении двух иностранных граждан для принудительного труда в одном из рижских ресторанов, сообщили агентству LЕТА в полиции.
Хотя активность автоугонщиков в Латвии в этом году была относительно умеренной, наметилась новая тенденция. В этом году страховая компания BALTA (группа PZU) получила заявления по угнанным как Porsche Taycan 4 2022 года выпуска, так и по BMW X5 2004 года.
Пост женщины о том, что она недовольна использованием сирен Службой неотложной медицинской помощи (NMPD), когда бригады проезжают мимо матерей с младенцами, спящими в колясках, вызвал бурю возмущения в социальных сетях. Пользователи поспешили высказать по этому поводу разные мнения, пишет Apollo.lv.
15 декабря в Этнографическом музее Латвии под открытым небом в Риге в рамках световых прогулок Ziemas Gaismas dārzs. Trejdeviņi откроется самая высокая световая инсталляция в Риге - мощный лазер, который позволит наглядно увидеть путь сиротки к небу, о чем рассказывается в латышских сказках и баснях.
В ЛГБТ-сообществе разразился скандал после того, как Амуна Дэвис (настоящее имя - Давис Кименис), самая известная драг-квин в стране, посетила подкаст инфлюенсера Фелипе Габриэля Ксавьера и высказала свое мнение.
За рубежом:
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утром в пятницу, 15 декабря, заблокировал соглашение лидеров стран-членов Европейского Союза (ЕС) о пакете финансовой поддержки Украины, заявили несколько дипломатов.
Российские войска в Запорожской области Украины могли использовать украинских военнопленных в качестве живого щита во время боя, сообщает украинская редакция "Радио Свобода" со ссылкой на видео, снятое солдатами ВСУ с помощью беспилотника.
В Закарпатской области Украины в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты, сообщает Национальная полиция. В результате взрыва несколько человек ранены, а депутат находится в критическом состоянии.
Литовские кинотеатры отказались показывать последний анимационный фильм японского аниматора Хаяо Миядзаки "Мальчик и цапля". В заявлении кинотеатров, которое цитирует литовский общественный вещатель LRT, говорится, что дистрибьютор мультфильма, эстонская компания Artgene, связана с Россией. Лекция российского кинокритика Антона Долина, который должен был выступить на премьере фильма в Вильнюсе, также была отменена. И не только она.
Интересное чтиво:
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