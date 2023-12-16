У музыканта Донса есть свой "райдер", но скромный

"Райдер" - это дополнительные условия, которые предъявляет артист или музыкант к организаторам выступлений.

На вопрос, должно ли быть что-нибудь особенное в гримерке за кулисами, Дон ответил, что у него есть требования.

"Мне нужен зефир Laimа в шоколаде. Да, у каждого есть какие-то просьбы, и моя просьба - зефир в шоколаде",- сказал музыкант.

В следующем году в музыкальной карьере Донса произойдут несколько важных событий - он продолжает работу над новым альбомом, а также анонсировал большой концерт, который состоится 17 августа 2024 года.

"Время привело меня от мечты о первой песне к концерту на стадионе, поэтому это ("Время") будет названием моего следующего альбома, а также концерта на стадионе", - рассказал музыкант.

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