У музыканта Донса есть свой "райдер", но скромный

Музыкант Донс (настоящее имя Артур Шингирейc), посетил программу Generation Famous на YouTube и рассказал, что входит в его список требований к организаторам концерта.
"Райдер" - это дополнительные условия, которые предъявляет артист или музыкант к организаторам выступлений.
На вопрос, должно ли быть что-нибудь особенное в гримерке за кулисами, Дон ответил, что у него есть требования.
"Мне нужен зефир Laimа в шоколаде. Да, у каждого есть какие-то просьбы, и моя просьба - зефир в шоколаде",- сказал музыкант.
В следующем году в музыкальной карьере Донса произойдут несколько важных событий - он продолжает работу над новым альбомом, а также анонсировал большой концерт, который состоится 17 августа 2024 года.
"Время привело меня от мечты о первой песне к концерту на стадионе, поэтому это ("Время") будет названием моего следующего альбома, а также концерта на стадионе", - рассказал музыкант.
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