Ликвидирован неплатежеспособный производитель косметики Dzintars

Предприятие исключено из Регистра предприятий 8 декабря.

Как сообщалось, решением Рижского городского суда процесс неплатежеспособности прекращен 1 декабря, так как выполнен план покрытия требований кредиторов.

Требования необеспеченных кредиторов производителя косметики Dzintars были заявлены на сумму 12,957 млн евро.

В мае 2020 года, по сообщению администратора компании Яниса Озолиньша, в процессе неплатежеспособности были поданы и признаны требования кредиторов на общую сумму 16,96 млн евро, в том числе требования обеспеченных кредиторов на общую сумму 4,02 млн евро и требования необеспеченных кредиторов на общую сумму 12,94 млн евро.

По информации Firmas.lv, задолженность Dzintars по администрируемым Службой государственных доходов налогам на 14 ноября 2023 года составляла 6,225 млн евро.

Рижский городской суд в Пардаугаве 12 ноября 2019 года объявил предприятие неплатежеспособным.

Также сообщалось, что в сентябре 2020 года эстонская индустриальная группа Skinest Group заключила в Риге договор о покупке активов Dzintars за 5,5 млн евро.

H.A.Brieger, являющееся владельцем торговой марки Dzintars, в 2021 году работало с оборотом в 1,56 млн евро и прибылью в 50 992 евро. Финансовые результаты компании за 2022 год пока не обнародованы.

H.A.Brieger зарегистрировано в 2006 году. До начала октября 2020 года оно называлась ООО Instruments, а до начала января 2021 года - Dzintars Production. Основной капитал компании составляет 284 500 евро. Владельцами H.A.Brieger являются Skinest Asset Management (67%), истинным бенефициаром которого является эстонский предприниматель Олег Осиновский, и Asko R (33%), владелицей которого является Анастасия Удалова.

Компания Dzintars была зарегистрирована в 1991 году, ее основной капитал составляет 2,817 млн евро. Истинным бенефициаром компании является Илья Герчиков.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!