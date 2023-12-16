Отправился в район озера Энгуре: полиция ищет пропавшего мужчину

По данным полиции, мужчина отправился на светло-сером автомобиле Volvo V70 с государственным номером MB 1612 в район озера Энгуре.

Государственная полиция просит осмотреть фотографию мужчины и отозваться всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, позвонив по номеру телефона 67075111 или 110.

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