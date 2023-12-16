Выехавший из Риги в Валку поезд у Цесиса сбил человека; пострадавший скончался

В субботу, 16 декабря, поезд Рига - Валка у Цесиса сбил человека, поэтому в пункт назначения он прибудет со значительным опозданием, свидетельствует информация Pasažieru vilciens и Государственной полиции.
Поезд №874, который выехал из Риги в 11 часов и должен был прибыть в пункт назначения в 13:59, из-за дорожного происшествия остановился перед станцией "Цесис". Pasažieru vilciens сообщает, что поезд прибудет в пункт назначения с опозданием на 2 часа и 40 минут, то есть, примерно в 16:40.
Как агентство LETA узнало в Государственной полиции, в 12:40 у Цесиса поезд сбил человека, который в результате происшествия погиб.
Госполиция выясняет обстоятельства произошедшего.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!