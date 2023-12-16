Выехавший из Риги в Валку поезд у Цесиса сбил человека; пострадавший скончался

Поезд №874, который выехал из Риги в 11 часов и должен был прибыть в пункт назначения в 13:59, из-за дорожного происшествия остановился перед станцией "Цесис". Pasažieru vilciens сообщает, что поезд прибудет в пункт назначения с опозданием на 2 часа и 40 минут, то есть, примерно в 16:40.