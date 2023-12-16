"Этого уже никогда не произойдет" Джошуа рассказал о своей мечте, которую разрушил Усик

"Я думаю, что объединение поясов может потребовать примерно 5-6 лет. Это означает, что до того, чтобы получить такую возможность, мне уже исполнится 40 лет. Поэтому я понимаю, что [титул абсолютного чемпионат] больше не в моем временном окне", - отметил Джошуа.

После второго поражение от Усика боксер был очень эмоциональным и лишил украинского боксера возможности первым выступить с речью после боя. Позднее на пресс-конференции Джошуа даже заплакал.

Теперь он признает, что после второго поражения от Усика он прошел через период скорби, осознавая, что свою мечту не реализует.

"Вы видели, что произошло после боя. Если я больше не могу претендовать на титул абсолютного чемпиона... Я даже не могу пояснить. Меня охватили эмоции, но это страсть. Страсть и эмоции. Теперь я через это прошел. Теперь [статус абсолютного чемпиона] больше не является частью моего плана. Теперь следующий шаг - снова стать чемпионом", - указал британский боксер.

За свою профессиональную карьеру Джошуа одержал 29 побед и потерпел три неудачи. Дважды Джошуа уступил Усику, а один раз - Энди Райсу, что считается одним из самых больших сюрпризов в истории бокса.

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