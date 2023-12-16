"Этого уже никогда не произойдет" Джошуа рассказал о своей мечте, которую разрушил Усик

Британская суперзвезда бокса Энтони Джошуа в разговоре с TNT Sports вспомнил о моменте, когда понял, что украинский боксер Александр Усик, скорее всего, разрушил мечту всей его карьеры.
23 декабря Джошуа в Саудовской Аравии выйдет на ринг, чтобы встретиться со шведским боксером Отто Валлинном. В публичном пространстве прозвучала информация, что в случае победы Джошуа в марте будущего года проведет долгожданный бой против Деонтея Уайлдера. Конечно, в случае, если американец там же в Саудовской Аравии победит Джозефа Паркера.
Несмотря на то, что дуэль Джошуа и Уайлдера отределенно точно одна из самых ожидаемых в боксерском мире, британский боксер в разговоре с TNT Sports признал, что мечту всей своей карьеры, скорее всего, не исполнит. Эта мечта разбилась после второго поражения от Усика.
"В свое время я мог быть [абсолютным чемпионом], но теперь этого никогда не произойдет. В реальности Усик и Фьюри будут биться за объединение поясов. После того, как это произойдет, пояса снова будут разделены", - сказал Джошуа.
Статус абсолютного чемпиона мира означает объединение поясов Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).
Усик завоевал пояса WBO, WBA un IBF непосредственно перед первым боем против Джошуа. 34-летний британский боксер понимает, что после того, как упомянутые пояса пойдут, так сказать, каждый своим путем, их объединение станет длительным процессом.
"Я думаю, что объединение поясов может потребовать примерно 5-6 лет. Это означает, что до того, чтобы получить такую возможность, мне уже исполнится 40 лет. Поэтому я понимаю, что [титул абсолютного чемпионат] больше не в моем временном окне", - отметил Джошуа.
После второго поражение от Усика боксер был очень эмоциональным и лишил украинского боксера возможности первым выступить с речью после боя. Позднее на пресс-конференции Джошуа даже заплакал.
Теперь он признает, что после второго поражения от Усика он прошел через период скорби, осознавая, что свою мечту не реализует.
"Вы видели, что произошло после боя. Если я больше не могу претендовать на титул абсолютного чемпиона... Я даже не могу пояснить. Меня охватили эмоции, но это страсть. Страсть и эмоции. Теперь я через это прошел. Теперь [статус абсолютного чемпиона] больше не является частью моего плана. Теперь следующий шаг - снова стать чемпионом", - указал британский боксер.
За свою профессиональную карьеру Джошуа одержал 29 побед и потерпел три неудачи. Дважды Джошуа уступил Усику, а один раз - Энди Райсу, что считается одним из самых больших сюрпризов в истории бокса.
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