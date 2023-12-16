Путин идет на выборы "самовыдвиженцем"

В марте 2024 года Путин примет участие в выборах президента в пятый раз.

Кроме Путина о намерении участвовать в выборах уже заявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, бывший депутат Госдумы Борис Надеждин, находящийся в СИЗО бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин), журналистка из Ржева Екатерина Дунцова. Своего кандидата планирует выдвинуть и партия "Новые люди".

Навальный призвал голосовать за любого, кроме Путина

Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный призвал сторонников прийти в марте на избирательные участки и голосовать за любого из кандидатов, кроме Путина. По словам Навального, голосование можно использовать для агитации против президента. "Путин принесет вред России. Он должен уйти", - подчеркнул политик в своем блоге.

Агентство AP отмечает, что Владимир Путин после почти четвертьвекового правления все еще пользуется широкой поддержкой среди россиян, несмотря на крайне дорогостоящую войну против Украины, которая привела к гибели тысяч российских военнослужащих и многократным нападениям внутри России, в том числе и на сам Кремль.

В то же время наблюдатели отмечают, что у 71-летнего Путина нет серьезных политических конкурентов. Многие оппозиционеры находятся в изгнании или в тюрьме, например, самый известный в России критик правительства Навальный, приговорен в общей сложности к более чем 30 годам лишения свободы в исправительной колонии. Критически настроенные к Кремлю СМИ запрещены.