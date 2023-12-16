Происшествие в английском футболе: капитан команды потерял сознание во время матча

Матч английской Премьер-лиги между командами "Лутон" и "Борнмут" был остановлен после того, как капитан "Лутона" Том Локьер потерял сознание на поле, сообщает ВВС.
Матч был остановлен на 60-й минуте игры при результате 1:1.
Через несколько минут после этого его унесли на носилках под аплодисменты зрителей. По предварительным данным, уже на стадионе он пришел в сознание.
Это уже не первый раз, когда Локьер теряет сознание - 27 мая он потерял сознание во время игры с "Ковентри", после чего был доставлен в больницу.
Сегодня матч доигран не будет.
🚨🏥 The 2 teams (Bournemouth and Luton Town) have left the field of play. Really worrying scenes due to the collapse of Tom Lockyer.— Olt Sports (@oltsport_) December 16, 2023
Prayers for Tom Lockyer🙏🛐#BOULUTpic.twitter.com/7WogS3FVAy
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