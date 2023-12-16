Вот и подходит к концу первый выходной день на этой неделе. До Рождества остается все меньше времени, люди озабочены поиском подарков, а походы по магазинах затрудняет оттепель и, как обещают синоптики, еще больше их затруднят предстоящие осадки. О погоде и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем коротко о главном за субботу, 16 декабря.
Главное за 16 декабря ⟩ Гибель человека под колесами поезда, надвигающиеся осадки и Вайкуле о сносе памятника Пушкину
Новости Латвии:
Несмотря на то, что во время Covid-пандемии "антипрививочники" стали громче высказывать свое недовольство научным прогрессом, в реальной жизни влияние их голосов, к счастью, осталось незаметным. Об этом в эфире программы "Кто вам платит?" рассказал представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
В субботу, 16 декабря, поезд Рига - Валка у Цесиса сбил человека, поэтому в пункт назначения он прибыл со значительным опозданием, свидетельствует информация Pasažieru vilciens и Государственной полиции.
В ближайшие сутки метеорологические условия в Латвии существенно не изменятся, однако в воскресенье днем территории страны достигнет обширная зона осадков, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
В субботу на съезде, посвященном десятилетию партии "Для развития Латвии", утверждена программа перемен партии, которая одновременно является предложением по восстановлению конкурентоспособности Латвии, а также утверждено новое визуальное оформление, сообщили в партии.
В субботу, 16 декабря, AS Pasažieru vilciens (PV) начинает пассажирские перевозки новыми электропоездами в направлении Елгавы.
Ликвидировано туристическое агентство T.U.I., сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию Firmas.lv.
В ноябре самую крупную зарплату в Сейме получил оппозиционный депутат Андрис Кулбергс ("Объединенный список"), свидетельствует информация на сайте парламента.
Молодые люди рассказали программе Bez Tabu, что о проблеме с горячим водоснабжением они сообщили администрации техникума несколько недель назад, но ремонт так и не был проведен, сообщает программа Bez Tabu.
В среду, 13 декабря, в Латгальском предместье Риги погиб мужчина из-за падения льда с крыши дома, принадлежащего частному владельцу. Программа Degpunktā раскрыла новые подробности с места событий.
Неплатежеспособный производитель косметики AS Dzintars ликвидирован, сообщает Firmas.lv.
В субботу, 16 декабре, ожидается облачная погода, по всей Латвии наступит оттепель, временами будет идти дождь или снег, в результате чего улицы станут скользкими, а с неочищенных крыш будут падать лед и снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В ноябре цены на серийные квартиры в Огре, Саласпилсе и юрмальском районе Каугури снизились, об этом свидетельствуют данные последнего исследования рынка серийных квартир, которое провела компания по недвижимости Arco Real Estate.
За рубежом:
Фактическое принятие Украины в Евросоюз (ЕС) может состояться после окончания войны, заявил политолог Андис Кудорс.
В России официально стартовала предвыборная кампания Владимира Путина. Инициативная группа избирателей поддержала его кандидатуру в качестве самовыдвиженца на выборах президента 2024 года.
Израильские солдаты случайно убили троих заложников в секторе Газа, сообщил в пятницу, 15 декабря, официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
В субботу, 16 декабря, умер эмир (правитель) Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, сообщает "Медуза".
Мэр Лондона Садик Хан отказался отправлять в Украину автомобили, предназначенные для утилизации, сообщает британское СМИ The Telegraph.
Когда автолюбителю нужно отремонтировать свой автомобиль, то ему часто приходится платить огромные деньги за запасные части, если заказывать их у оригинального производителя. Теперь Евросоюз хочет изменить эту ситуацию, сообщают немецкие газеты.
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