Главное за 16 декабря ⟩ Гибель человека под колесами поезда, надвигающиеся осадки и Вайкуле о сносе памятника Пушкину

Вот и подходит к концу первый выходной день на этой неделе. До Рождества остается все меньше времени, люди озабочены поиском подарков, а походы по магазинах затрудняет оттепель и, как обещают синоптики, еще больше их затруднят предстоящие осадки. О погоде и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем коротко о главном за субботу, 16 декабря.