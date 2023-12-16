Bild: Новая стратегия ВСУ - нанесение по возможности максимального урона противнику

Представитель армии Украины указал: "Наша цель - добиться по возможности наиболее положительного коэффициента уничтожения противника. Это относится к соотношению потерь украинской армии к потерям противника. Если это соотношение будет 10 к 1 в нашу пользу, мы продолжим наступление, если будет 1 к 1, мы отступим".

Изменение стратегии подтвердил и другой солдат, который изданию Bild пояснил: "Теперь нет давления, поэтому наша цель - только максимально увеличить потери противника. У позиций нет значения, главное - сохранить живыми как можно больше украинцев".

Бывший западный военный офицер в комментарии изданию Bild назвал происходящее "по сути контролируемым отступлением с поле боя". Он отметил ,что стратегия - создать минные поля, при помощи которых украинская армия может нанести максимальные потери российским солдатам и технике. После этого войска отступят, позволив силам РФ зайти на следующее подготовленное минное поле.

Военный советник, оценивший эту стратегию, указал, что в ее основе - "надежда достичь кульминационной точки, при которой атака России потерпит крах". Он заявил, что возвращение территорий может стать приоритетом только в случае, когда у России будут значительные потери или если появится "меняющее игру оружие", например, ATACMS и крылатые ракеты Taurus и истребители F-16 или JAS 39 (Gripen).

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