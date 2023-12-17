Бегом по сугробам: жителям приходится гадать, где остановится поезд Рига - Елгава

Очевидица Яна сняла видео, на котором видно, как пассажиры бегут через заснеженные рельсы, чтобы успеть не поезд.

"Так как ведется ремонт путей, непонятно, по каким путям пойдет поезд - как обычно или в обратную сторону. Ни в билете, ни в расписании поездов указаний нет", - говорит Яна.

Украинский студент Дима признает, что один раз даже опоздал на поезд, так как слишком поздно констатировал, что он останавливается на другой стороне перрона. Следующего поезда он ждал почти час.

Представитель Pasažieru vilciens сообщила, что пассажирам предоставляется информация о том, на каком перроне ждать поезд. Она доступна как на станциях, так и на сайте.

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