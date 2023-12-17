В Старой Риге запрещено искать древности с помощью "металлоискателей"

Археологический комплекс Старой Риги включен в список охраняемых государством памятников культуры как археологический памятник государственного значения. В комплексе установлена ​​охранная зона и режим содержания.

Чтобы обеспечить содержание и сохранность археологического комплекса Старой Риги, владелец здания должен регулярно проводить обследование его территории на предмет выявления повреждений и потенциальных опасностей, уделяя особое внимание изменениям рельефа, произошедшим в результате природных процессов, а также обращать внимание на незаконные раскопки.

В случае обнаружения на территории археологического памятника культурного слоя - темной земли со смесью органики и угля, вскрытия древних сооружений или обнаружения археологических древностей - об этом необходимо немедленно сообщить в NKMP, также необходимо обеспечить сохранение обнаруженных доказательств.

Разрешение NKMP не требуется для проведения работ по содержанию, реконструкции, ремонту фасадов и внутренних помещений, содержанию уличных и подземных коммуникаций и других работ в зданиях, не являющихся памятниками культуры, находящимися под охраной государства.

Археологический памятник может быть отчужден, если владелец уведомил NKMP о своем намерении и будущий владелец ознакомился с общим нормативным актом по использованию и сохранению археологического памятника национального значения, изданным NKMP.

Если владелец отчуждает археологический памятник национального значения или его часть, государство имеет право преимущественной покупки. Решение об осуществлении или отказе государства от права преимущественной покупки принимается NKMP.

Археологический комплекс Старой Риги охватывает территорию между набережной 11 Ноября, улицей Кр. Валдемара, бульваром Аспазияс, бульваром Зигфрида Анны Мейеровица и улицей 13 Января.

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