Фармацевт предупреждает: мандарины могут вызвать аллергическую реакцию

Фармацевт рекомендует не только во время праздников, но и всегда иметь в домашней аптечке безрецептурный антигистаминный препарат.

Лучше выбирать препараты нового поколения, не вызывающие сонливости. Антигистаминные препараты выпускаются в форме таблеток, но также есть гели, успокаивающие зуд непосредственно в месте аллергического воспаления.

Аналогичным образом, на рубеже года, когда празднования часто сопровождаются обильным застольем, не стоит полагаться на мандарин, чтобы спастись от несварения желудка, поэтому фармацевты рекомендуют иметь под рукой "спасательный круг", например, продукт, содержащий пищеварительные ферменты, а также лекарства от диареи. Переедание и большое количество фруктов или овощей обычно приводят к вздутию живота и вызывают боль.

Фармацевт также обращает внимание на то, что перед употреблением в пищу мандаринов их также необходимо мыть.

"Мы часто думаем, что мандарины не нужно мыть, потому что мы их очистим, но это совершенно неправильно, потому что сама кожура, чтобы плод было легче транспортировать и дольше хранить, может быть обработана химическим веществом, которое может вызвать аллергическую реакцию, теплая вода и щетка с мягкой щетиной. Этого будет достаточно, чтобы полезные плоды не испортили праздничное настроение", - поясняет фармацевт.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!