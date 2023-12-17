Российский губернатор: в Белгородской области идет бой с украинцами

По словам Губернатора Вячеслава Гладкова бой идет под селом Теребрено Краснояружского района, которое находится в нескольких километрах от границы с Украиной.

"Под обстрелом ВСУ находится село Теребрено Краснояружского района. По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле", - написал он в своем Telegram-канале.

В нескольких селах Белгородской области повреждены линии электропередачи, отметил губернатор.

"Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ", - заявил Вячеслав Гладков.

Telegram-канал Baza уточняет, что стрелковый бой идет между российскими военнослужащими и украинской диверсионной группой.

Telegram-канал Baza утверждает, что бой начался около 11:00 утра. В селе живут около 200 человек, жителей не эвакуировали.

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