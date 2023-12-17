Бобслей: четверка Ципулиса завоевала бронзу чемпионата Европы

Победу одержал экипаж немца Франческо Фридриха, который по сумме двух заездов финишировал за 1 минуту и 40,89 секунды.

Второе место занял экипаж немецкого пилота Йоханнеса Лохнера, уступивший победителям 0,14 секунды. В свою очередь Ципулис с разгоняющими Дависом Сприньге, Матиссом Микнисом и Кристсом Линдебалтсом уступили победителям 0,46 секунды.

В свою очередь экипаж Екаба Календса с Эдгаром Унгурсом, Дависом Кауфманисом и Майрисом Клявой отстали от лидера на 1,27 секунды и завершили выступление на Кубке мира на 12-м месте, а в зачете чемпионата Европы они заняли десятую позицию.

Всего на старт вышел 21 экипаж.

В этом сезоне пройдет восемь этапов Кубка мира, причем в шестом из них - с 29 января по 4 февраля - спортсмены будут состязаться на трассе в Сигулде.

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