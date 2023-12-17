Кража косметики – вчерашний день: в Эстонии наблюдается новая тенденция

По словам руководителя службы охраны Viking Security Юхана Айа, косметика всегда была одной из целей воров. Эксперт пояснил, что косметику, а также алкоголь, а теперь и обычные продукты питания, пытаются украсть, чтобы продать их на черном рынке.

"Недавно, например, охранники предотвратили попытку кражи, когда явно профессиональный вор пытался в спортивной сумке вынести из магазина косметические товары на сумму почти 300 евро", - рассказал Айя.

По его словам, этой осенью охранникам также приходилось вмешиваться в ситуации, когда посетительница не ограничивалась использованием выставленных для этих целей тестеров, а вскрывала упаковку средств для макияжа и начинала наносить себе макияж посреди магазина.

"Был инцидент, когда женщина очень рассердилась на вмешавшегося охранника и поинтересовалась, почему ей мешают. Важно понимать, что с точки зрения закона это такое же нарушение, как и воровство", - пояснил Айя.