Кража косметики – вчерашний день: в Эстонии наблюдается новая тенденция

Осенью этого года в магазинах Эстонии все чаще стали происходить инциденты, когда косметические продукты не крали, а пытались использовать прямо в магазине. Однако такая деятельность также является нарушением закона и может повлечь за собой наказание, столь же суровое, как и за кражу, предупреждает компания Viking Security, охраняющая крупные сети магазинов по всей Эстонии, пишет Rus.Postimees.
По словам руководителя службы охраны Viking Security Юхана Айа, косметика всегда была одной из целей воров. Эксперт пояснил, что косметику, а также алкоголь, а теперь и обычные продукты питания, пытаются украсть, чтобы продать их на черном рынке.
"Недавно, например, охранники предотвратили попытку кражи, когда явно профессиональный вор пытался в спортивной сумке вынести из магазина косметические товары на сумму почти 300 евро", - рассказал Айя.
По его словам, этой осенью охранникам также приходилось вмешиваться в ситуации, когда посетительница не ограничивалась использованием выставленных для этих целей тестеров, а вскрывала упаковку средств для макияжа и начинала наносить себе макияж посреди магазина.
"Был инцидент, когда женщина очень рассердилась на вмешавшегося охранника и поинтересовалась, почему ей мешают. Важно понимать, что с точки зрения закона это такое же нарушение, как и воровство", - пояснил Айя.
"Конкретная статья может быть другой, но это тоже преступление против собственности, и при определенных условиях это может привести к очень большому штрафу или даже тюремному заключению", - добавил эксперт.
Юхан Айа отметил, что, к сожалению, участились и попытки украсть отдельные косметические продукты, по-видимому, для личного использования.
"Причина, видимо, в том, что стоимость жизни выросла и нет денег на косметику, а отказаться от привычки пользоваться косметикой сложно. Косметику в последнее время пытались выносить из магазинов как восьми- и девятилетние девочки, так и дамы солидного возраста. Однако никакое воровство нельзя оправдать. Стоит подчеркнуть, что косметика как цель профессиональных воров находится под особым вниманием как видеонаблюдения, так и работников зала", - рассказал руководитель службы охраны.
Юхан Айа уточнил, что использование косметических продуктов без их покупки и попытки их кражи являются частью более широкой тенденции, когда за последний год значительно увеличилось количество попыток кражи всех повседневных бытовых товаров.
"Экономическая нестабильность по сути всегда приводит к росту преступности. Это настоятельная рекомендация всем еще более внимательно следить за своей собственностью", - сказал Айя.
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