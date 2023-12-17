Вот и подошли к концу выходные. Впереди - рабочая неделя, а там и Рождество. Однако предстоящий праздник омрачают прогнозы синоптиков - всю неделю они обещают дожди с ветром и температурой воздуха выше нуля градусов. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем коротко о самом главном за воскресенье, 17 декабря.
Главное за 17 декабря ⟩ Трагическая авария в Риге, предстоящая неделя дождей и фильм, который стоит посмотреть
Новости Латвии:
В воскресенье, 17 декабря, в 15:15 на Даугавгривском шоссе в Риге произошло столкновение грузовика Mercedes-Benz с легковым автомобилем Volkswagen, выяснил портал Apollo.lv в Государственной полиции.
На новой неделе в Латвии продолжится оттепель, а также ожидаются интенсивные осадки и порывистый ветер, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Родители детей в Пурвциемсе бьют тревогу из-за опасной дворовой дороги возле дошкольного образовательного учреждения. Чтобы отвезти детей на занятия в детский сад, родителям каждое утро приходится пробираться по снегу, лавируя между машинами, поскольку тротуаров и пешеходных переходов нет. Водители же паркуют свои машины прямо у ворот, сообщает программа Bez Tabu.
У Рижской средней школы имени Райниса упавшая с крыши глыба льда повредила автомобиль Государственной полиции, попав в лобовое стекло и на капот, свидетельствует предоставленная очевидцем TVNET информация.
Из-за гололеда в Латвии в субботу, 16 декабря, и в воскресенье, 17 декабря, произошло несколько аварий, сообщают порталу TVNET очевидцы.
27 литовских компаний, 17 эстонских и только 6 латвийских компаний вошли в Top 50 крупнейших компаний стран Балтии, который опубликовала международная компания по управлению рисками Coface, исходя из финансовых результатов 2022 года.
Министерство обороны Латвии подготовило поправки к Закону о военной службе, которые предусматривают возможность приема иностранных граждан, в том числе украинцев, на военную службу в кризисных ситуациях.
Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело, по которому сотрудница Управления полиции порядка Рижского регионального управления Государственной полиции обвиняется в том, что управляла автомобилем в состоянии очень сильного алкогольного опьянения, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
В Старой Риге запрещен поиск древностей с использованием приборов для определения плотности металлических предметов и материалов (металлоискателей), следует из инструкции по использованию и сохранению археологического комплекса Старой Риги, подготовленного Управлением национального культурного наследия (NKMP).
По сравнению с предыдущим месяцем в ноябре предложение квартир в Риге в целом снизилось на 7%, а количество предложений в крупнейших микрорайонах Риги сократилось на 8%, об этом говорят данные последнего исследования рынка серийных квартир, которое провела компания по недвижимости Arco Real Estate.
До 15 декабря семейные врачи должны были направить подписанные контракты о сотрудничестве с Национальной службой здравоохранения (NVD) в следующем году. Однако некоторые семейные врачи не подписали эти договоры, требуя либо большего финансирования, либо отказываясь работать пять рабочих дней, предлагая принимать пациентов по пятницам за плату, которая может достигать 40 евро, сообщает программа LTV Panorāma.
За рубежом:
В Словакии попал в аварию автобус, направлявшийся из Украины. В момент аварии в нем находилось 53 пассажира, сообщает "Униан".
Днем в воскресенье, 17 декабря, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что близ границы с Украиной идет бой с украинскими военными.
Президент РФ в интервью российскому гостелеканалу отреагировал на недавние слова президента США Байдена о том, что Россия может напасть на одну из стран НАТО. Он назвал эти слова "полной чушью".
Данные о смерти украинского водителя на КПП "Корчова - Краковец" подтвердили в Ассоциации международных автоперевозчиков.
Министерство юстиции РФ внесло в реестр "иноагентов" российского актера Анатолия Белого, осудившего войну РФ против Украины, а также еще четверых россиян. Сообщение об обновлении списка "иноагентов" было опубликовано на сайте Минюста РФ в пятницу, 15 декабря.
Согласно постановлению министра внутренних дел, со следующей недели в загсах появятся новые гендерно нейтральные бланки, на которых вместо привычных "мужчина" и "женщина" будет написано "первый брачующийся" и "второй брачующийся", пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.
Осенью этого года в магазинах Эстонии все чаще стали происходить инциденты, когда косметические продукты не крали, а пытались использовать прямо в магазине. Однако такая деятельность также является нарушением закона и может повлечь за собой наказание, столь же суровое, как и за кражу, предупреждает компания Viking Security, охраняющая крупные сети магазинов по всей Эстонии, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
В кинотеатрах Латвии и мира - последняя крупная премьера года, сказочный мюзикл "Вонка" с Тимоти Шаламе. Он же - приквел к повести британского классика детской литературы Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика". Тонны сладостей, немного магии, мрачный юмор и, конечно, умпа-лумпы - автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает, почему каждый должен посмотреть этот идеальный семейный фильм под Рождество.
Экипаж латвийского пилота Эмила Ципулиса в воскресенье в Инсбруке на третьем этапе Кубка мира по бобслею, который также является чемпионатом Европы, завоевал бронзовые награды.
Вечером в пятницу, 15 декабря, в Рижском русском театре имени Михаила Чехова состоялись две премьеры: великолепное праздничное концертное представление "Новогодняя акция!" (режиссер Сергей Голомазов) и моноспектакль для детей Михаила Ширяева "Как поймать Санта-Клауса?"
Хотя для большинства людей цитрусовые не принесут вреда, даже если они съедят много мандаринов, у кого-то может развиться аллергическая реакция, предупреждает Дайва Аболиня, фармацевт Mēness Aptieka.
Певица Адриана Миглане недавно радикально изменила визуальный образ, снова превратившись из брюнетки в блондинку. В разговоре с журналом Privātā Dzīve она раскрыла внушительную сумму, с которой ей пришлось расстаться, чтобы преобразиться.
Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие сплетни о жизни звезд в желтой прессе. На этот раз слухи опять коснулись Аллу Пугачеву и ее родных!
Сотни эстонских земледельцев разгневаны и отчаянно ищут деньги перед Рождеством после того, как государственное учреждение неожиданно отложило выплату пособий, пишет Rus.Postimees.
27 января 1967 года трое смелых астронавтов принесли безжалостную жертву, без которой человек, возможно, никогда не ступил бы на Луну - они во время простой симуляции заживо сгорели в капсуле. Однако это произошло не без борьбы за возможность спастись.
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