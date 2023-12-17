Главное за 17 декабря ⟩ Трагическая авария в Риге, предстоящая неделя дождей и фильм, который стоит посмотреть

Днем в воскресенье, 17 декабря, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что близ границы с Украиной идет бой с украинскими военными.

Президент РФ в интервью российскому гостелеканалу отреагировал на недавние слова президента США Байдена о том, что Россия может напасть на одну из стран НАТО. Он назвал эти слова "полной чушью".

Данные о смерти украинского водителя на КПП "Корчова - Краковец" подтвердили в Ассоциации международных автоперевозчиков.

Министерство юстиции РФ внесло в реестр "иноагентов" российского актера Анатолия Белого, осудившего войну РФ против Украины, а также еще четверых россиян. Сообщение об обновлении списка "иноагентов" было опубликовано на сайте Минюста РФ в пятницу, 15 декабря.

Согласно постановлению министра внутренних дел, со следующей недели в загсах появятся новые гендерно нейтральные бланки, на которых вместо привычных "мужчина" и "женщина" будет написано "первый брачующийся" и "второй брачующийся", пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.

Осенью этого года в магазинах Эстонии все чаще стали происходить инциденты, когда косметические продукты не крали, а пытались использовать прямо в магазине. Однако такая деятельность также является нарушением закона и может повлечь за собой наказание, столь же суровое, как и за кражу, предупреждает компания Viking Security, охраняющая крупные сети магазинов по всей Эстонии, пишет Rus.Postimees.

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