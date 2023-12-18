Банки Латвии за девять месяцев заработали полмиллиарда евро. Это в 2 раза больше, чем годом ранее

Процентные доходы банков за девять месяцев 2023 года составили 923,883 млн евро, что в 2,3 раза больше, чем за девять месяцев 2022 года, тогда как процентные расходы достигли 121,07 млн евро, что больше в 3,2 раза.

При этом банковские доходы по комиссионным за девять месяцев текущего года составили 253,865 млн евро, что на 6,1% больше, чем за девять месяцев 2022 года, а комиссионные расходы банков выросли на 9,1% - до 75,95 млн евро.

На конец сентября 2023 года активы банковского сектора составляли в общей сложности 27,378 млрд евро, что на 1,2%, или 326,74 млн евро меньше, чем на конец 2022 года, когда активы банковского сектора составляли 27,704 млрд евро.

Размер кредитов, выданных банками небанковским клиентам, на конец сентября текущего года составил 15,878 млрд евро, что на 1,4%, или 214,821 млн евро больше, чем в конце 2022 года.

В том числе размер выданных внутренним клиентам займов в конце сентября составил 13,437 млрд евро, что на 2,2%, или 290,807 млн евро больше, чем в конце прошлого года.