Банки Латвии за девять месяцев заработали полмиллиарда евро. Это в 2 раза больше, чем годом ранее

Банковский сектор Латвии за девять месяцев этого года получил прибыль в размере 564,406 млн евро, что в 2,6 раза больше, чем за тот же период 2022 года, свидетельствуют обнародованные Банком Латвии данные.
Процентные доходы банков за девять месяцев 2023 года составили 923,883 млн евро, что в 2,3 раза больше, чем за девять месяцев 2022 года, тогда как процентные расходы достигли 121,07 млн евро, что больше в 3,2 раза.
При этом банковские доходы по комиссионным за девять месяцев текущего года составили 253,865 млн евро, что на 6,1% больше, чем за девять месяцев 2022 года, а комиссионные расходы банков выросли на 9,1% - до 75,95 млн евро.
На конец сентября 2023 года активы банковского сектора составляли в общей сложности 27,378 млрд евро, что на 1,2%, или 326,74 млн евро меньше, чем на конец 2022 года, когда активы банковского сектора составляли 27,704 млрд евро.
Размер кредитов, выданных банками небанковским клиентам, на конец сентября текущего года составил 15,878 млрд евро, что на 1,4%, или 214,821 млн евро больше, чем в конце 2022 года.
В том числе размер выданных внутренним клиентам займов в конце сентября составил 13,437 млрд евро, что на 2,2%, или 290,807 млн евро больше, чем в конце прошлого года.
Размер займов, выданных внутренним домохозяйствам, в конце сентября составил 6,172 млрд евро, что на 3%, или 180,733 млн евро больше, чем в конце 2022 года, а размер займов, выданных внутренним нефинансовым компаниям, составил 6,413 млрд евро, что больше на 1%, или на 61,315 млн евро, в том числе малым и средним предприятиям в виде займов выдано 3,612 млрд евро, что на 3,9%, или 134,268 млн евро больше, чем в конце прошлого года.
При этом по вкладам к концу сентября банки привлекли 22,363 млрд евро, что на 3,2%, или 742,018 млн евро, меньше, чем в конце 2022 года.
В том числе размер вкладов внутренних клиентов по сравнению с концом 2022 года сократился на 4,9%, или на 958,777 млн евро, и на конец сентября составил 18,577 млрд евро.
Размер вкладов внутренних домохозяйств за девять месяцев уменьшился на 2,7%, или на 277,813 млн евро, и составил в конце сентября этого года 10,064 млрд евро, а размер вкладов внутренних нефинансовых обществ сократился на 1,8%, или на 125,115 млн евро, составив 6,888 млрд евро.
Данные Банка Латвии также свидетельствуют, что рыночная доля пяти крупнейших банков в активах на конец сентября 2023 года составила 89% (в конце 2022 года - 88,8%), по кредитам небанковских клиентов - 89,18% (90,18%), а по вкладам небанковских клиентов - 90,36% (89,88%).
За девять месяцев 2022 года общая прибыль банковского сектора составила 216,476 млн евро, а за прошлый год в целом - 321,322 млн евро.
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