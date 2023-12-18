Прощай, снег: в понедельник потеплеет до +7, пройдут дожди

В течение дня небо будет затянуто облаками, местами ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный и западный ветер, а туман и дымка ухудшат видимость. Максимальная температура воздуха составит +3...+7 градусов.

В Риге день будет облачным, временами возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, западный ветер, температура воздуха в течение дня составит +5...+6 градусов.

Ночью будет облачно, временами дождь.

С наступлением оттепели ожидается падение снега и сосулек с неочищенных крыш.

Местами будет образовываться туман. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов.

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