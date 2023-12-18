Вместо снега на Рождество - лужи и тучи? Прогноз синоптиков на неделю

На этой неделе в Латвии продолжится оттепель. Временами по всей Латвии будут идти дожди, а температура воздуха составит от 0 до +8 градусов как днем, так и ночью. В результате снежный покров продолжит уменьшаться.

В этот период ожидается падение снега и сосулек с неочищенных крыш.

Гидрологическая ситуация на реках будет сложной, поэтому необходимо следить за развитием событий. Циклоны также вызовут в отдельные дни порывистый ветер, во вторник, 19 декабря, по всей стране порывы будут достигать 15-19 метров в секунду.

В праздничные выходные возможны осадки в виде снега и температура ниже 0 градусов.

В начале недели большую часть неба затянут облака. В понедельник в течение дня местами ожидается небольшой дождь. Ночью во вторник к стране приблизится новая область осадков, которая принесет дождь во многих местах. В течение дня облака с запада постепенно рассеются, и дождь ослабнет. Будет дуть умеренный или умеренно сильный юго-западный, западный ветер. В понедельник в течение дня будет дуть слабый или умеренный юго-западный западный ветер, а во вторник на всей территории Латвии он будет порывистым, достигая на побережье 20-22 метров в секунду. Возможен туман и ухудшение видимости.

До конца недели существенного улучшения погодных условий не произойдет. По всей стране ожидаются кратковременные дожди, местами продолжительные, которые обострят гидрологическую ситуацию. Ветер также останется порывистым, особенно на побережье. Существует вероятность небольшого понижения температуры и нового снежного покрова на Рождество в некоторых районах. Устойчивые морозы, образование и сохранение снежного покрова более вероятны на востоке страны.

Галерея: Зимняя оттепель в Риге

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