Чемпионкой Эстонии по фигурному катанию стала 13-летняя Элина Гойдина

Гойдина, занявшая в короткой программе пятое место (48,25), блестяще исполнила произвольную программу (112,52 балла) и с результатом 160,77 балла стала чемпионкой Эстонии.

Гойдина одержала победу в конкуренции с 12-ю фигуристками, при этом золотую медаль она завоевала, опередив таких именитых местных спортсменок как Натали Лангербауэр (157,26) и Кристину Лисовскую (156,46) - они обе едут на чемпионат Европы.

"Конечно, это для меня неожиданно, я никак не ожидала своей победы. Я приняла решение, что выступлю на чемпионате Эстонии лишь в среду и никак не думала, что из меня получится чемпионка Эстонии. Очень приятно, что в вольной программе у меня получилось почти все", - рассказала ERR свои впечатления фигуристка, которая в августе сломала ногу и только в ноябре сумела вновь вернуться к прыжковым тренировкам.

"Я много тренировалась и с гипсом. Выходила на лед и занималась на одной ноге. Возможно, так быстро сумела восстановиться из-за того, что сильная", - сказала она.

Среди мужчин чемпионом Эстонии стал Михаил Селевко, который по сумме двух прокатов набрал 237,11 балла.

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