Латвийская ассоциация призывает не останавливать транзит зерна из России

запрет на поставки зерна из России поставит под угрозу чуть более 7 000 рабочих мест.

В то же время ассоциация указывает, что эмбарго на транзит зерна не окажет негативного влияния на российскую экономику - если Латвия ограничит транзит зерна, то Россия будет использовать другие маршруты. "Транзитное зерно, перевозимое по железной дороге, не остается в Латвии, а попадает в другие страны. Через европейские страны зерно попадает в африканские страны - Сомали, Мали, Нигерию", - отмечают в ассоциации.

"Кроме того, не стоит забывать, что если зерно не пойдет транзитом через Латвию, деньги останутся в российских портах, способствуя развитию экономики страны-агрессора и позволяя поддерживать военную машину. Самыми быстрорастущими портами в регионе являются Высоцк и Усть-Луга. Они оснащены современными терминалами по перевалке зерна. Зерно далеко не формирует российскую экономику, необходима абсолютная блокада, чтобы государство-агрессор пострадало от последствий санкций, ведь более 70% российского экспорта - это углеводороды, включая газ, нефть и другие", - говорит Касалис.

В то же время ассоциация отмечает, что санкции против России необходимы, только нужно понять, не окажет ли введение слишком значительных санкций влияние на латвийскую экономику.

Представители LDz в свою очередь заявили, что запрет на импорт российской сельскохозяйственной продукции окажет незначительное влияние на общий объем поставок LDz, отметив, что за первые десять месяцев 2023 года из России сухопутным и морским транзитом было перевезено 2,96 млн тонн зерна, продуктов переработки зерна, семян и плодов.

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