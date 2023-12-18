Латвийская ассоциация призывает не останавливать транзит зерна из России

Латвийская ассоциация стивидорных компаний призывает не подрывать санкциями на транзит зерна экономику Латвии и транзитную отрасль Latvijas dzelzceļš (LDz) и не увеличивать число безработных, заявил агентству LЕТА член правления ассоциации Янис Касалис.
Он отметил, что транзит зерна является важной и значимой частью латвийской экономики, в которой задействованы как порты, так и железнодорожные перевозки, добавив, что в Латвии есть три крупных порта, через которые обеспечивается транзит зерна, а общая мощность перевалочных терминалов превышает десять миллионов тонн.
Представители ассоциации также отмечают, что через эти объемы ежегодно экспортируется в среднем три миллиона тонн зерна, выращенного в странах Балтии. Мощности позволяют экспортировать еще семь миллионов тонн.
"Без дополнительных объемов транзита некоторые латвийские терминалы не смогут существовать, а ведь на них работает 800-900 человек. В терминалах также работают сотрудники связанных с морем компаний - брокеры, сюрвейеры, а общее число людей, работающих в пунктах транзита зерна в Латвии, превышает 1 000 человек", - отмечает Касалис.
Он также отмечает, что более 20% грузов, перевозимых LDz, - это зерно. "Объемы грузов железной дороги уже упали на 15-20% за год, и еще большее падение может стать критическим", - говорит Касалис.
Он также отмечает, что за пять лет LDz сократила штат более чем на 40%, добавляя, что
запрет на поставки зерна из России поставит под угрозу чуть более 7 000 рабочих мест.
В то же время ассоциация указывает, что эмбарго на транзит зерна не окажет негативного влияния на российскую экономику - если Латвия ограничит транзит зерна, то Россия будет использовать другие маршруты. "Транзитное зерно, перевозимое по железной дороге, не остается в Латвии, а попадает в другие страны. Через европейские страны зерно попадает в африканские страны - Сомали, Мали, Нигерию", - отмечают в ассоциации.
"Кроме того, не стоит забывать, что если зерно не пойдет транзитом через Латвию, деньги останутся в российских портах, способствуя развитию экономики страны-агрессора и позволяя поддерживать военную машину. Самыми быстрорастущими портами в регионе являются Высоцк и Усть-Луга. Они оснащены современными терминалами по перевалке зерна. Зерно далеко не формирует российскую экономику, необходима абсолютная блокада, чтобы государство-агрессор пострадало от последствий санкций, ведь более 70% российского экспорта - это углеводороды, включая газ, нефть и другие", - говорит Касалис.
В то же время ассоциация отмечает, что санкции против России необходимы, только нужно понять, не окажет ли введение слишком значительных санкций влияние на латвийскую экономику.
Представители LDz в свою очередь заявили, что запрет на импорт российской сельскохозяйственной продукции окажет незначительное влияние на общий объем поставок LDz, отметив, что за первые десять месяцев 2023 года из России сухопутным и морским транзитом было перевезено 2,96 млн тонн зерна, продуктов переработки зерна, семян и плодов.
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