Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Традиционно участники плей-офф были разделены на две корзины: в одной - победители своих групп, в другой - команды, занявшие вторые места. В ходе жеребьёвки действовало два ограничения: нельзя играть представителям одной страны и участникам одного квартета на групповом этапе.

Пары 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024:

"Порту» (Португалия) - "Арсенал" (Англия)

"Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания)

"Интер" (Италия) - "Атлетико" (Испания)

ПСВ (Нидерланды) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

"Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия)

"Копенгаген" (Дания) - "Манчестер Сити" (Англия)

"Лейпциг" (Германия) - "Реал" (Испания)

Первые матчи 1/8 финала состоятся только в феврале 2024 года и будут разбиты на два слота - 13/14 и 20/21 февраля. Ответные игры будут сыграны 5/6 и 12/13 марта.

Отметим, что жеребьёвка четвертьфинальной и полуфинальной стадий будет проведена дополнительно.

Финал Лиги чемпионов сезона-2023/2024 пройдёт 1 июня 2024 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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