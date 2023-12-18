Евросоюз принял новый пакет санкций против России

ЕС ввел беспрецедентные санкции против России с тех пор, как ее президент Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Новые санкции запрещают импорт, покупку и передачу алмазов из России..

Они также включают меры с целью усиления введения потолка цены на нефть для снижения доходов Кремля от продажи сырой нефти странам за пределами ЕС.

"Этим 12-м пакетом мы определяем (...) новые экономические меры, которые еще больше ослабят российскую военную машину", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Наше послание ясно. Мы по-прежнему непреклонны в своей поддержке Украины и продолжим поддерживать ее борьбу за свободу и суверенитет", - отметил Боррель.

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