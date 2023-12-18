Главное за 18 декабря ⟩ Неполадки в новых поездах, могут выдворить более 1000 граждан России и утепление домов

29-летний шоумен, танцор и актер Дмитрий Красилов был обнаружен в собственной квартире без признаков жизни. По предварительным данным, он умер из-за болезни сердца.

Ежегодно именитый ресурс Pornhub обобщает статистику по самому ходовому контенту за последние 12 месяцев. Что больше всего интересовало миллиарды пользователей по всему миру в уходящем году?

Американка купила в местном магазине подержанных вещей вазу всего за 3,99 доллара, а потом продала ее на аукционе более чем за 100 000 долларов, сообщают зарубежные СМИ.

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15-летняя Ольга Козлова была убита 5 июля 2009 года. Убийцами оказались четверо молодых людей, которые на тот момент были несовершеннолетними. Двое из них - одноклассники Ольги. Организатором убийства стал одноклассник девочки Никита. Ольга регулярно помогала ему с учебой.