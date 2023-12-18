Понедельник, 18 декабря - остается неделя до Рождества. Но реальность пока не настолько сказочная. Новые электропоезда уже ломаются, к выдворению из Латвии готовится тысяча граждан России, а паспорта в новом году станут дороже. Об этих и других новостях читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 18 декабря ⟩ Неполадки в новых поездах, могут выдворить более 1000 граждан России и утепление домов
Новости Латвии:
У одного из начавших курсировать на прошлой неделе новых электропоездов выявлены технические неполадки, поэтому в настоящее время пассажирские перевозки осуществляются двумя новыми поездами, сообщили агентству LЕТА в AS Pasažieru vilciens (PV).
Более 1000 граждан России, проживающих в Латвии, могут быть выдворены из страны, заявила в программе 900 sekundes на канале TV3 руководитель Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе.
С февраля следующего года в Латвии начнут выдавать паспорта нового образца, поэтому с 12 февраля 2024 года вдвое вырастет и размер пошлины за выдачу паспортов, свидетельствуют подготовленные МВД поправки к правилам Кабинета министров.
Продажа билетов на поезд Вильнюс - Рига начнется в понедельник, 18 декабря, сообщили агентству LЕТА представители государственного железнодорожного концерна Lietuvos geležinkeliai.
11 декабря на улице Сколас в Балви было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения с признаками насильственной смерти. В Госполиции возбуждено уголовное дело, следствие установило, что мужчину избивали три дня подряд, после чего он скончался от полученных травм.
Скользкие дороги в пятницу, 15 декабря, стали проблемой для многих водителей. Не стала исключением и Яунциема гатве в Риге, где из-за гололедицы серьезно пострадали два легковых автомобиля и грузовик, сообщает программа Degpunktā.
Государственная полиция в сотрудничестве с фондом "Предприниматели за мир" (Uzņēmēji mieram) утром сегодня, 18 декабря, сопровождала колонну транспортных средств в пострадавшую от войны Украину, сообщила представитель Госполиции Симона Гравите.
Рижское самоуправление к 2030 году планирует утеплить 3000 зданий, сообщил в понедельник, 18 декабря, на конференции "Рига - энергоэффективная" глава комиссии Рижской думы по жилью и окружающей среде Виестурс Зепс.
19 марта 2024 года в "Арена Рига" выступит казахский рэп-исполнитель и битмейкер, бывший участник лейбла Gazgolder Скриптонит. Это будет его единственный концерт в странах Балтии.
За рубежом:
В Telegram-канале "Путь домой" опубликовано обращение мужчины в военной форме, который утверждает, что он мобилизованный. Видео сопровождается критикой в адрес президента РФ Владимира Путина и обращением к нему с требованием закончить "СВО" (так в России официально называется вторжение в Украину) и сесть за стол переговоров.
Двум "военным корреспондентам" ("военкорам") в российском Санкт-Петербурге залили двери квартир монтажной пеной, пишет "Медуза" со ссылкой на Telegram-канал Astra.
Два года Украина ведет неустанную борьбу с оккупационной российской армией. На переднем крае борьбы находится президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого подходит к концу. Большинство украинцев заявили, что нет необходимости проводить выборы во время войны и это следует сделать после победы над Россией. Однако некоторые политики на Западе под предлогом демократии пытаются заставить раздираемую войной страну переизбрать лидера страны, сообщает программа Nekā personīga.
29-летний шоумен, танцор и актер Дмитрий Красилов был обнаружен в собственной квартире без признаков жизни. По предварительным данным, он умер из-за болезни сердца.
Ежегодно именитый ресурс Pornhub обобщает статистику по самому ходовому контенту за последние 12 месяцев. Что больше всего интересовало миллиарды пользователей по всему миру в уходящем году?
Американка купила в местном магазине подержанных вещей вазу всего за 3,99 доллара, а потом продала ее на аукционе более чем за 100 000 долларов, сообщают зарубежные СМИ.
Интересное чтиво:
Этот учебный год ознаменовался началом перехода школ нацменьшинств на обучение исключительно на государственном языке. Что стало понятно за первый семестр такого обучения? Вопросы, жалобы, предложения? Все это я решил узнать у непосредственных участников процесса - учителей, учеников и их родителей.
15-летняя Ольга Козлова была убита 5 июля 2009 года. Убийцами оказались четверо молодых людей, которые на тот момент были несовершеннолетними. Двое из них - одноклассники Ольги. Организатором убийства стал одноклассник девочки Никита. Ольга регулярно помогала ему с учебой.
По информации издания "Верстка", с начала полномасштабного российского вторжения в Украину более 900 военнослужащих РФ обратились с исками к госпиталям. Они жалуются на отказы медучреждений выдать справки о ранениях и завышение категорий годности с целью продолжения военной службы, пишет "Верстка" в пятницу, 15 декабря, со ссылкой на статистику гарнизонных судов с марта 2022-го по декабрь 2023 года.
Сразу несколько собеседников Украинской службы Би-би-си в военных кругах сообщили, что 17 декабря в офисе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного было обнаружено прослушивающее устройство. Данные подтвердила СБУ, которая уточнила, что жучок найден не в кабинете Залужного, а в одном из помещений, где он мог работать.
Банда подростков, отличившихся в начале года угонами и разбиванием автомобилей в приграничном городе, прекратила совершать преступления после того, как двух молодых людей посадили в тюрьму, но, к сожалению, их пример оказался заразительным. Этой осенью совсем юные мальчики и девочки в Валга совершали опасные заезды на чужих машинах, пишет Rus.Postimees.
Светлана Лобода была одной из главных украинских певиц в российском шоу-бизнесе. С началом войны она полностью порвала связи с Россией, занималась благотворительностью, выделяла средства на восстановление ее родного города Ирпень в Киевской области — в 2022-м там больше месяца шли бои. Сейчас Светлана Лобода придумывает свою карьеру заново, думает попробовать выйти на англоязычный музыкальный рынок. Об этом, о войне, о личном она рассказала в интервью Би-би-си.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. На этот раз много кто был замечен на юбилее Андрея Макаревича.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!