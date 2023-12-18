Видео ⟩ В холодную погоду не открываются двери поезда, а на обледенелых ступеньках можно сломать шею

Зрительница Bez Tabu из Крустпилса, которая ежедневно уже шесть лет едет на поезде на работу в Ригу, заметила, что с наступлением холодной погоды двери поезда испытывают технические неполадки. Она пояснила, что с приходом утром дизельного поезда из Зилупе двери вагонов открываются либо частично, либо не открываются вовсе. Чтобы попасть в вагон, нужно протиснуться в узкую щель. Все ступени покрыты толстым слоем снега или даже обледенели.

Точно такое же испытание встречает пассажиров и на конечной станции "Рига". Чтобы выбраться из вагона, приходится кататься по ледяным ступенькам и протискиваться через маленькую щель в двери. Зрительница Bez Tabu вспоминает 5 декабря, когда из шести вагонов только у одного вагона полностью открылись обе двери.

Пассажиры на вокзале на вопросы программы ухмыляются: мол, приехали слишком теплым днем. Проблемы с дверями дизельных поездов действительно актуальны, и чаще всего их можно наблюдать, когда столбик термометра падает сильно ниже нуля.

Более подробная информация и комментарии Pasažieru vilciens в сюжете Bez Tabu

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