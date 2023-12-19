Лучшая футболистка Латвии Шевцова: "Я попала на совершенно другой уровень"

В начале ноября Шевцова сделала большой шаг в карьере и перешла в турецкий клуб "Фенербахче". Футболистка не скрывала, что была немного шокирована после приезжа, а также до сих пор не чувствует себя полностью адаптированной к новой среде.

"Я попала на совершенно другой уровень. Интенсивность тренировок очень высокая, да и подход к самому тренировочному процессу совершенно другой. В первые дни в Турции эмоции были такие - если раньше я думала, что играю в профессиональном клубе, то тут оказалось, что я не знала, что такое играть профессионально. Для меня это было шоком, я не была к этому готова. Только через пять дней я начала немного понимать, что происходит", - сказала футболистка.

Она рассказала, что ответ на предложение стамбульского клуба нужно было дать очень быстро, но латвийская футболистка не раздумывала и согласилась покинуть чемпионат Исландии и перебраться в Турцию.

"Мы летели со сборной из Молдовы, по пути решался мой переход. Не было времени привести мысли в порядок. Я прилетела из сборной и на следующий день улетела в Турцию. Не было времени даже собрать вещи. Я бы сказала, что сейчас, после долгого перерыва, я нахожусь вне зоны комфорта и знаю, что именно так человек растет и развивается, становится сильнее", - подчеркнула Шевцова.

В первой игре за "Фенербахче" Шевцова вышла на замену, отыграв 30 минут, а во второй уже вышла в стартовом составе и отличилась результативной передачей, помогая команде победить. На данный момент стамбульская команда находится на втором месте в турнирной таблице с 33 очками в 13 матчах.

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