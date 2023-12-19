Лучшая футболистка Латвии Шевцова: "Я попала на совершенно другой уровень"

Капитан женской сборной Латвии по футболу Ольга Шевцова рассказала о выступлениях в Лиге наций, а также о первых впечатлениях после переезда в турецкий клуб "Фенербахче". Её слова приводит Латвийская федерация футбола (ЛФФ).
На прошлой неделе 31-летняя футболистка в седьмой раз в карьере и второй год подряд была признана лучшей футболисткой года в Латвии. В составе сборной Латвии Шевцова провела 56 матчей, в которых забила 13 голов. В начале декабря она оформила свой первый в карьере хет-трик в матче Лиги наций против Андорры.
Латвийские футболистки в Лиге C заняли второе место в своей подгруппе и продолжат борьбу в плей-офф за место в Лиге B. Капитан сборной Латвии одобрительно оценила турнир, заявив, что в нём латвийские футболистки могут соревноваться с соперницами своего уровня.
"Для нас и других сборных это огромный плюс играть в только что созданном турнире Лиги наций. Очень правильно, что есть разделение групп по силе. Гораздо приятнее играть против равных соперников, с которыми мы можем бороться и побеждать, получать положительные эмоции. Для нас любая команда - конкуренты", - сказала Шевцова.
"Даже если Андорра снова попадётся нам в следующем цикле, я бы не сказала, что мы легко их обыграем. Хоть мы и выиграли оба раза, ни одна из игр не была лёгкой. Сейчас мы находимся в группе C, самой слабой по силе, но в этой лиге есть и сильные команды. Игра против равных соперников - это очень позитивно. Мы можем экспериментировать на поле, строить свою игру, давать шанс молодым игрокам, что-то менять, пробовать", - объяснила она.
В начале ноября Шевцова сделала большой шаг в карьере и перешла в турецкий клуб "Фенербахче". Футболистка не скрывала, что была немного шокирована после приезжа, а также до сих пор не чувствует себя полностью адаптированной к новой среде.
"Я попала на совершенно другой уровень. Интенсивность тренировок очень высокая, да и подход к самому тренировочному процессу совершенно другой. В первые дни в Турции эмоции были такие - если раньше я думала, что играю в профессиональном клубе, то тут оказалось, что я не знала, что такое играть профессионально. Для меня это было шоком, я не была к этому готова. Только через пять дней я начала немного понимать, что происходит", - сказала футболистка.
Она рассказала, что ответ на предложение стамбульского клуба нужно было дать очень быстро, но латвийская футболистка не раздумывала и согласилась покинуть чемпионат Исландии и перебраться в Турцию.
"Мы летели со сборной из Молдовы, по пути решался мой переход. Не было времени привести мысли в порядок. Я прилетела из сборной и на следующий день улетела в Турцию. Не было времени даже собрать вещи. Я бы сказала, что сейчас, после долгого перерыва, я нахожусь вне зоны комфорта и знаю, что именно так человек растет и развивается, становится сильнее", - подчеркнула Шевцова.
В первой игре за "Фенербахче" Шевцова вышла на замену, отыграв 30 минут, а во второй уже вышла в стартовом составе и отличилась результативной передачей, помогая команде победить. На данный момент стамбульская команда находится на втором месте в турнирной таблице с 33 очками в 13 матчах.
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