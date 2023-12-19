Регистраторы билетов в новых электропоездах могут появиться в январе

В компании указали, что в настоящее время проводятся различные тесты, настройки и обновления билетов, чтобы пассажиры могли начать пользоваться регистраторами билетов в новых электропоездах в январе.

Кроме того, представители предприятия отметили, что идет работа над тем, чтобы в остальных поездах наклеить QR-коды, при помощи которых пассажиры смогут регистрировать поездки.

В то же время представители Pasažieru vilciens отметили, что после введения регистрации билетов при помощи билетных регистраторов и QR-кодов снизится роль контролеров непосредственно в регистрации билетов, однако они выполняют и другие функции.

Таким образом, представители компании отмечают, что в данный момент предприятие не планирует снижать число кондукторов, вакансии кондукторов по-прежнему будут актуальными, так как новых электропоездов будет больше - 32 состава, когда как ранее для перевозки пассажиров использовалось 23 состава электропоездов.

Как уже сообщалось, Pasažieru vilciens с 15 декабря начал перевозить пассажиров по маршрутам в Тукумс, Айзкраукле и Скулте на трех новых электропоездах, а в направлении Елгавы новый поезд начал курсировать в субботу, 16 декабря.