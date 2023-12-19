Регистраторы билетов в новых электропоездах могут появиться в январе

Билетные регистраторы в новых электропоездах могут начать работать в январе, заявили агентству LETA представители Pasažieru vilciens.
В компании указали, что в настоящее время проводятся различные тесты, настройки и обновления билетов, чтобы пассажиры могли начать пользоваться регистраторами билетов в новых электропоездах в январе.
Кроме того, представители предприятия отметили, что идет работа над тем, чтобы в остальных поездах наклеить QR-коды, при помощи которых пассажиры смогут регистрировать поездки.
В то же время представители Pasažieru vilciens отметили, что после введения регистрации билетов при помощи билетных регистраторов и QR-кодов снизится роль контролеров непосредственно в регистрации билетов, однако они выполняют и другие функции.
Таким образом, представители компании отмечают, что в данный момент предприятие не планирует снижать число кондукторов, вакансии кондукторов по-прежнему будут актуальными, так как новых электропоездов будет больше - 32 состава, когда как ранее для перевозки пассажиров использовалось 23 состава электропоездов.
Как уже сообщалось, Pasažieru vilciens с 15 декабря начал перевозить пассажиров по маршрутам в Тукумс, Айзкраукле и Скулте на трех новых электропоездах, а в направлении Елгавы новый поезд начал курсировать в субботу, 16 декабря.
Как сообщает Pasažieru vilciens, как только все новые электропоезда будут получены и введены в эксплуатацию, планируется ввести интервальное расписание на всех маршрутах электропоездов, когда по утрам и вечерам в будние дни поезда будут ходить каждые 15-20 минут.
Все 32 новых электропоезда будут полностью готовы к перевозкам пассажиров к середине 2024 года.
Как сообщалось, с получением новых электропоездов Škoda Vagonka Pasažieru vilciens начнет переход на новый бренд Vivi. Название образовано из первых двух букв слогана Viens vilciens ("Один поезд"), который символизирует быстрое, предсказуемое и надежное перемещение из пункта А в пункт Б.
С лингвистической точки зрения слово Vivi, происходящее от латинского vivus, означает "живой", сказано на домашней странице Pasažieru vilciens.
Бренд Vivi будет использоваться в дизайне интерьера и экстерьера новых поездов, на сайте, в мобильном приложении, в информационных и рекламных материалах. Ранее сообщалось, что бренд будет запущен в цифровом формате на сайте и в мобильном приложении с 29 ноября. Весь процесс внедрения нового бренда планируется завершить к концу 2024 года. Общие расходы на ребрендинг составили 34 100 евро без НДС.
AS Pasažieru vilciens основано в 2001 году. В 2022 году перевезено 15,7 млн пассажиров, 98,8% рейсов выполнено точно по расписанию поездов. В компании работает более 970 сотрудников.
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