В сообщении говорится, что истребитель Су-25 был сбит в Запорожской области в воскресенье, 17 декабря. Олещук отметил, что Украина его не сбивала.

"Моу с уверенностью утверждать, что противовоздушная оборона Украины не сбивала российский истребитель Су-25! Это были координированные действия российской противовоздушной обороны, за что весь украинский народ шлет им большой привет!" - сказал Олещук.

Российские военные блогеры подтвердили, что сбитый самолет был российским, однако указали, что он упал из-за плохих погодных условий.

Похожий инцидент произошел в сентябре 2023 года, когда британская разведка сообщила, что российская армия над Токмаком сбила один из своих истребителей Су-35.

Су-25 - реактивный самолет, который используется для поддержки сухопутных атак. Он летит относительно низко и поэтому является легкой целью для систем противовоздушной обороны.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!