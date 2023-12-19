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СМИ: Россияне в Украине сбили собственный истребитель Су-25 (2)

rus.tvnet.lv
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Российские истребители
Российские истребители Фото: Reuters/ScanPix

Командир воздушных сил Украины Николай Олещук утверждает, что российские военные по ошибке сбили еще один свой истребитель Су-25, сообщает издание Insider.

В сообщении говорится, что истребитель Су-25 был сбит в Запорожской области в воскресенье, 17 декабря. Олещук отметил, что Украина его не сбивала.

"Моу с уверенностью утверждать, что противовоздушная оборона Украины не сбивала российский истребитель Су-25! Это были координированные действия российской противовоздушной обороны, за что весь украинский народ шлет им большой привет!" - сказал Олещук.

Российские военные блогеры подтвердили, что сбитый самолет был российским, однако указали, что он упал из-за плохих погодных условий.

Похожий инцидент произошел в сентябре 2023 года, когда британская разведка сообщила, что российская армия над Токмаком сбила один из своих истребителей Су-35.

Су-25 - реактивный самолет, который используется для поддержки сухопутных атак. Он летит относительно низко и поэтому является легкой целью для систем противовоздушной обороны.

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