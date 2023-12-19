Командир воздушных сил Украины Николай Олещук утверждает, что российские военные по ошибке сбили еще один свой истребитель Су-25, сообщает издание Insider.
В сообщении говорится, что истребитель Су-25 был сбит в Запорожской области в воскресенье, 17 декабря. Олещук отметил, что Украина его не сбивала.
"Моу с уверенностью утверждать, что противовоздушная оборона Украины не сбивала российский истребитель Су-25! Это были координированные действия российской противовоздушной обороны, за что весь украинский народ шлет им большой привет!" - сказал Олещук.
Российские военные блогеры подтвердили, что сбитый самолет был российским, однако указали, что он упал из-за плохих погодных условий.
Похожий инцидент произошел в сентябре 2023 года, когда британская разведка сообщила, что российская армия над Токмаком сбила один из своих истребителей Су-35.
Су-25 - реактивный самолет, который используется для поддержки сухопутных атак. Он летит относительно низко и поэтому является легкой целью для систем противовоздушной обороны.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!