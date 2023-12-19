Австралийский боксер Опетая отказался биться с Бриедисом, потеряв чемпионский пояс

Австралийский боксер Джей Опетая потерял пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBF) в весовой категории до 90,7 килограмма, так как отказался биться с обязательным претендентом на титул Майрисом Бриедисом.
Летом прошлого года Бриедис в Австралии проиграл Опетае, который заполучил чемпионский пояс IBF.
В сентябре этого года Опетая победил Джордана Томпсона из Великобритании, защитив чемпионский титул по версии IBF.
IBF в качестве обязательного претендента на чемпионский титул выдвинула Бриедиса, однако Опетая не согласился на этот реванш.
По информации зарубежных СМИ, Опетая договорился о трех боях с гонораром в два миллиона долларов в Саудовской Аравии.
Австралийский боксер, имеющий на своем счету 23 победы в 23 боях, в следующий раз выйдет на ринг 23 декабря против британца Эллиса Зорро, который имеет в своей копилке 17 побед.
Бриедис сообщил, что в феврале он планирует провести бой против мексиканского боксера Хильберто Рамиреса, на счету которого 45 побед и одно поражение.
Austrālietis Džeijs Opetaija nav piekritis IBF prasībām, ka viņam nākamā cīņa jāaizvada pret mani kā obligāto pretendentu un atteicies no pirmā smagā svara kategorijas čempiona titula— Mairis Briedis (@BriedisMairis) December 18, 2023
Mana nākamā cīņa tiek plānota pret meksikāni Gilberto Ramirez kas varētu notikt februāra mēnesī pic.twitter.com/syZ0pSbGXM
Латвийский боксер ранее выразил желание провести боксерский поединок мирового уровня на родине.
38-летний Бриедис за свою карьеру одержал 28 побед и потерпел два поражения - от Опетаи и украинца Александра Усика.
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