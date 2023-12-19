Австралийский боксер Опетая отказался биться с Бриедисом, потеряв чемпионский пояс

Летом прошлого года Бриедис в Австралии проиграл Опетае, который заполучил чемпионский пояс IBF.

В сентябре этого года Опетая победил Джордана Томпсона из Великобритании, защитив чемпионский титул по версии IBF.

IBF в качестве обязательного претендента на чемпионский титул выдвинула Бриедиса, однако Опетая не согласился на этот реванш.

По информации зарубежных СМИ, Опетая договорился о трех боях с гонораром в два миллиона долларов в Саудовской Аравии.

Австралийский боксер, имеющий на своем счету 23 победы в 23 боях, в следующий раз выйдет на ринг 23 декабря против британца Эллиса Зорро, который имеет в своей копилке 17 побед.

Бриедис сообщил, что в феврале он планирует провести бой против мексиканского боксера Хильберто Рамиреса, на счету которого 45 побед и одно поражение.

Austrālietis Džeijs Opetaija nav piekritis IBF prasībām, ka viņam nākamā cīņa jāaizvada pret mani kā obligāto pretendentu un atteicies no pirmā smagā svara kategorijas čempiona titula

Mana nākamā cīņa tiek plānota pret meksikāni Gilberto Ramirez kas varētu notikt februāra mēnesī pic.twitter.com/syZ0pSbGXM — Mairis Briedis (@BriedisMairis) December 18, 2023

Латвийский боксер ранее выразил желание провести боксерский поединок мирового уровня на родине.

38-летний Бриедис за свою карьеру одержал 28 побед и потерпел два поражения - от Опетаи и украинца Александра Усика.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!