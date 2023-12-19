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Австралийский боксер Опетая отказался биться с Бриедисом, потеряв чемпионский пояс

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Латвийский боксер Майрис Бриедис
Латвийский боксер Майрис Бриедис Фото: Ieva Makare/LETA

Австралийский боксер Джей Опетая потерял пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBF) в весовой категории до 90,7 килограмма, так как отказался биться с обязательным претендентом на титул Майрисом Бриедисом.

Летом прошлого года Бриедис в Австралии проиграл Опетае, который заполучил чемпионский пояс IBF.

В сентябре этого года Опетая победил Джордана Томпсона из Великобритании, защитив чемпионский титул по версии IBF.

IBF в качестве обязательного претендента на чемпионский титул выдвинула Бриедиса, однако Опетая не согласился на этот реванш.

По информации зарубежных СМИ, Опетая договорился о трех боях с гонораром в два миллиона долларов в Саудовской Аравии.

Австралийский боксер, имеющий на своем счету 23 победы в 23 боях, в следующий раз выйдет на ринг 23 декабря против британца Эллиса Зорро, который имеет в своей копилке 17 побед.

Бриедис сообщил, что в феврале он планирует провести бой против мексиканского боксера Хильберто Рамиреса, на счету которого 45 побед и одно поражение.

Латвийский боксер ранее выразил желание провести боксерский поединок мирового уровня на родине.

38-летний Бриедис за свою карьеру одержал 28 побед и потерпел два поражения - от Опетаи и украинца Александра Усика.

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