Главное за 19 декабря ⟩ Медицинские услуги станут доступнее, снизятся тарифы на электричество и закрытие популярного ресторана

Во вторник, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию. По подсчетам украинского СМИ Hromadske, на пресс-конференцию аккредитовали около 200 журналистов украинских и зарубежных СМИ.

Не так-то просто брать интервью у человека, который десять лет был президентом твоей страны, а сейчас готовится отметить свой 70-летний юбилей. Да и наличие дома трех книг его речей, эссе и интервью не облегчает задачу.

Воздушные силы России впервые с августа использовали против Украины гиперзвуковую ракету "Кинжал", сообщило во вторник Минобороны Великобритании, подтвердив сообщения Украины, пишет dpa.

На полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии извергается вулкан. Об этом метеорологическое управление страны сообщило вечером в понедельник, 18 декабря. Потоки лавы выходят на поверхность примерно в четырех километрах к северо-востоку от города Гриндавик, указали в ведомстве.

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Во вторник, 12 декабря, бизнесмен Юлий Круминьш грандиозным вечером отпраздновал свое 80-летие. Теперь стало известно, во сколько обошлось торжество.

"Мы тут делаем счастливых женщин", - с улыбкой говорит писательница Сабира Александра Скоблова. Вечером 16 декабря в подвальном зале одного из ресторанов Старой Риги состоялось очередное пикантное мероприятие для представительниц прекрасного пола под ее руководством...

Когда в марте этого года на стройплощадке недалеко от Рижского центрального вокзала внезапно обрушилось пятиэтажное здание, археолог, доктор исторических наук Артур Томсонс призвал посмотреть на карты XVII века. Примерно 400-500 лет назад исторический центр Риги был богат водоемами. С течением столетий речушки и ручьи засыпали, чтобы построить дома и сделать улицы. И в окрестностях места строительства на улице Сатеклес было мокрое место. Там текла небольшая речушка с рукавом - именно в направлении обрушившегося дома рядом с возведенной в шведское время линией наружных укреплений Риги. Недалеко находилась еще одна река.

Капитан женской сборной Латвии по футболу Ольга Шевцова рассказала о выступлениях в Лиге наций, а также о первых впечатлениях после переезда в турецкий клуб "Фенербахче". Её слова приводит Латвийская федерация футбола (ЛФФ).

Один из ведущих представителей киберспорта в Латвии Хелвийс Саукантс, или broky, стал миллионером, сообщает Apollo.lv со ссылкой на Esportearnings.com.

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