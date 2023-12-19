Уходящий рабочий день принес нам множество важных событий - с 1 января 2024 года снизятся тарифы на распределение и передачу электроэнергии, в Риге прекращает работу еще один ресторан, а RUS TVNET рассказывает непростую историю собак-поводырей. Об этих и других новостях вторника, 19 декабря, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 19 декабря ⟩ Медицинские услуги станут доступнее, снизятся тарифы на электричество и закрытие популярного ресторана
Новости Латвии:
Со следующего года планируется расширить перечень оплачиваемых государством медицинских услуг, предусматривает разработанный Министерством здравоохранения указ, который во вторник, 19 декабря, утвердили в правительстве.
С 1 января 2024 года снизятся тарифы на распределение и передачу электроэнергии, сообщили агентству LETA в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).
Рядом с нами живут тысячи людей, которые не могут наслаждаться всеми красками этого мира, потому что полностью или частично утратили зрение. Незаменимыми помощниками и друзьями для них становятся собаки-поводыри.
Под Рождество работу прекратит ресторан Burga, свидетельствует сообщение предприятия в Facebook.
Полностью побороть карманные кражи невозможно, однако сократить их число - очень даже реально. Это доказывает статистика последних лет, которая свидетельствует, что число краж снижается. Если раньше они чаще происходили именно в общественном транспорте, то теперь из-за установленных в трамваях, троллейбусах и автобусах камер злоумышленники притихли, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
За рубежом:
Год назад в России, недалеко от границы с Эстонией, произошло тяжелое ДТП с участием автобуса Lux Express и грузовика: один человек погиб и 14 пострадали. Получившая серьезные травмы Юлия рассказала Rus.Postimees, что недавно узнала, что суд по этому делу уже прошел, а ее и многих других пассажиров автобуса в число пострадавших даже не включили.
Во вторник, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию. По подсчетам украинского СМИ Hromadske, на пресс-конференцию аккредитовали около 200 журналистов украинских и зарубежных СМИ.
Не так-то просто брать интервью у человека, который десять лет был президентом твоей страны, а сейчас готовится отметить свой 70-летний юбилей. Да и наличие дома трех книг его речей, эссе и интервью не облегчает задачу.
Воздушные силы России впервые с августа использовали против Украины гиперзвуковую ракету "Кинжал", сообщило во вторник Минобороны Великобритании, подтвердив сообщения Украины, пишет dpa.
На полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии извергается вулкан. Об этом метеорологическое управление страны сообщило вечером в понедельник, 18 декабря. Потоки лавы выходят на поверхность примерно в четырех километрах к северо-востоку от города Гриндавик, указали в ведомстве.
Интересное чтиво:
Во вторник, 12 декабря, бизнесмен Юлий Круминьш грандиозным вечером отпраздновал свое 80-летие. Теперь стало известно, во сколько обошлось торжество.
"Мы тут делаем счастливых женщин", - с улыбкой говорит писательница Сабира Александра Скоблова. Вечером 16 декабря в подвальном зале одного из ресторанов Старой Риги состоялось очередное пикантное мероприятие для представительниц прекрасного пола под ее руководством...
Когда в марте этого года на стройплощадке недалеко от Рижского центрального вокзала внезапно обрушилось пятиэтажное здание, археолог, доктор исторических наук Артур Томсонс призвал посмотреть на карты XVII века. Примерно 400-500 лет назад исторический центр Риги был богат водоемами. С течением столетий речушки и ручьи засыпали, чтобы построить дома и сделать улицы. И в окрестностях места строительства на улице Сатеклес было мокрое место. Там текла небольшая речушка с рукавом - именно в направлении обрушившегося дома рядом с возведенной в шведское время линией наружных укреплений Риги. Недалеко находилась еще одна река.
Капитан женской сборной Латвии по футболу Ольга Шевцова рассказала о выступлениях в Лиге наций, а также о первых впечатлениях после переезда в турецкий клуб "Фенербахче". Её слова приводит Латвийская федерация футбола (ЛФФ).
Один из ведущих представителей киберспорта в Латвии Хелвийс Саукантс, или broky, стал миллионером, сообщает Apollo.lv со ссылкой на Esportearnings.com.
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